Juncker respon a Sánchez que els fons per gestionar l'arribada d'immigrants "són limitats"

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, subratlla que cal més més i actuar "amb més rapidesa" per fer front a la situació migratòria al continent, però adverteix que els recursos del Fons Fiduciari de la Unió Europea (UE) per al nord d'Àfrica "són, malauradament, limitats". Aquest és el missatge que conté la carta que ha enviat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Juncker diu compartir "la sensació d'urgència" per la situació que s'ha generat a Espanya amb les arribades d'immigrants pel Mediterrani. "Sóc plenament conscient que les necessitats manifestades pel Marroc requereixen un esforç financer molt superior. Com bé saps, els recursos són, malauradament limitats", sosté el mandatari europeu.

La Comissió, l'Alta Representant de la UE per a la Política Exterior i la presidència semestral del Consell, que correspon a Àustria, van enviar el passat 25 de juliol una carta als Estats membres per instar-los a "alimentar" el fons "amb imports que es s'ajustin a les expectatives reals ", recorda Juncker a la carta. Afegeix que el programa serà objecte d'un increment pressupostari "quan es disposi dels fons necessaris" i que seguirà sent, en tot cas, "un assumpte de màxima prioritat".

La missiva europea arriba després que Sánchez enviés una primera carta a Juncker on demanava assistència d'emergència addicional per fer front a l'arribada massiva de pasteres a les costes espanyoles a través de la ruta del Mediterrani occidental.

Més rescats que el 2017

La xifra d'immigrants rescatats per Salvament Marítim en aquesta zona i en aigües de l'Estret fins a finals de juliol, 22.091 persones, supera ja el total de auxiliats en tot l'any passat.

Juncker subratlla en la seva carta "el ple suport" de la CE a Espanya per desenvolupar una resposta a la pressió migratòria i recalca que la UE "està disposada a augmentar la seva aportació" per donar suport a Espanya i el Marroc per abordar la situació.

La CE xifra el suport al Marroc en més de 100 milions d'euros en una dècada, la qual cosa el situa com el segon país, després Líbia, que més finançament comunitari rep en aquest àmbit entre els països veïns al sud del bloc europeu.

La missiva de Juncker, escrita en castellà, confirma també la recepció de la sol·licitud d'ajuda d'emergència remesa per la Guàrdia Civil i afirma que aquesta petició s'està revisant.