La Justícia admet a tràmit la denuncia contra la incineradora de Sant Adrià

La batalla pel crematori de Sant Adrià tindrà un nou assalt als tribunals. Ahir dijous, el Jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona va admetre a tràmit el recurs presentat per la Plataforma Stop Crematori contra l'Ajuntament per haver concedit a l'empresa Tanatori del Litoral les llicències per construir un tanatori i un crematori proper a la Ciutat Esportiva Dani Jarque de l'Espanyol, al barri de La Catalana.

La contaminació per la combustió que generaria el crematori és un dels principals arguments contra la seva construcció, "en un municipi ja altament contaminat pel pas de les Rondes, carretera nacional i autopista; pel doble cicle combinat de l'elèctrica de FECSA Endesa i per la depuradora de fangs", explica Mari Pau Gómez, membre de la Plataforma.

En efecte, un estudi de la revista 'Science of the Total Environment' encapçalat pel catedràtic Josep Lluís Domingo va detectar que a Sant Adrià hi ha un nivell de toxicitat fins a cinc vegades superior a municipis similars com Girona, Mataró o Tarragona, mentre que el risc de càncer per aquests nivells de dioxines a l'aire i a terra exposa a la població a un risc de càncer 2,3 vegades superior al que es considera admissible.

L'entitat veïnal, que va recollir 9.000 signatures contra el projecte, recorda que la llei espanyola determina que els cementiris han d'estar situats a almenys 500 metres d'àrees poblades i no a 250, com estaria aquest crematori.

La principal escletxa d'esperança per tal que es freni la construcció que veuen des de la Plataforma és la sentència recent d'un jutjat contrari a la construcció d'un crematori al municipi asturià de Siero, després de la denúncia presentada per la Coordinadora Ecoloxista d'Astúries.

Els grups municipals d'ERC, Sant Adrià en Comú i MES s'oposen també a la construcció del crematori.

L'Ajuntament, per la seva part, no ha volgut fer declaracions sobre l'admissió a tràmit del recurs i es remet a la nota de premsa que va publicar el passat 13 de febrer, quan va atorgar la llicència ambiental i d'obres a l'empresa Tanatori del Litoral per la construcció dins la parcel·la de 10.000 metres quadrats. Al comunicat, defensava la legalitat de l'obra que espera que es posi en marxa a partir de l'estiu d'aquest any.

El consistori va informar també que els primers mesos de funcionament comptarien amb mesures complementàries de control mediambiental, així com que la Subdirecció General de Coordinació de Salut Pública de Barcelona havia descartat qualsevol risc d'afecció "si es compleixen els requisits de la llicència ambiental com en aquest cas".