A judici per convertir una jove neonazi en musulmana radical

L'Audiència Nacional jutja avui per delictes d'adoctrinament dos presumptes jihadistes d'origen marroquí, un dels quals va captar a Barcelona dues joves espanyoles convertint-se en la seva parella. Una d'elles va arribar a passar de tenir una estètica neonazi a portar un mocador tipus hijab.

La fiscalia demana per a cada un –Tarik Aazane i Rachid el Founti– vuit anys de presó per adoctrinament terrorista, inhabilitació especial per dedicar-se a una feina educativa durant 14 anys, i 10 anys de llibertat vigilada.

En el seu escrit d'acusació, la fiscalia relata com, a mitjan 2016, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació en què també va intervenir un agent encobert informàtic, en detectar dues dones a la província de Barcelona que havien adoptat costums propis del radicalisme musulmà.

Una d'elles, Diana P.B., que havia format part d'un grup neonazi, va començar a vestir a l'estil musulmà, amb gel·laba i cobrint-se el cabell amb un hijab.

L'altra jove, Miriam M.M., nascuda el 1997, es va radicalitzar en traslladar-se a viure amb la seva parella a un domicili a Roda de Ter (Barcelona).

En tots dos casos van observar que la parella de les dues noies era l'artífex d'aquesta transformació. Es tractava de Tarik Aazane, usuari de dos perfils a Facebook i un a YouTube en què publicava continguts "marcadament" jihadistes, al·ludint "a l'Estat Islàmic", "a les virtuts del 'califat'", "i a la necessitat de fer la jihad en contra d'Occident".

Durant la investigació es va detectar que mantenia una relació d'amistat amb El Founti, que comptava també amb diversos perfils de Facebook amb continguts del mateix tenor i es va autoritzar l'actuació d'un agent encobert per interactuar amb ell, "no fent-ho amb Aazane", que va publicar 22 vídeos de contingut jihadista.

La seva intenció, segons la Fiscalia, era "incitar, encara que fos de manera indirecta, a cometre delictes violents contra determinades persones o col·lectius" amb comentaris de caràcter "antidemocràtic, antioccidental i judeofòbic, d'incitació a l'odi ia la violència que justifica i enalteix la jihad combativa".

A El Founti li van detectar cinc perfils a Facebook amb amistats a 80 perfils "explícitament jihadistes". Entre les seves publicacions destaca un vídeo en què animava a agafar les armes i disparar "sense por", i hi mostrava el funcionament d'un rifle de llarga distància.