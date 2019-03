Karen Uhlenbeck: la primera dona que guanya el 'Nobel' de matemàtiques

Per primera vegada en la història, un dels premis més prestigiosos en matemàtiques ha sigut atorgat a una dona. Aquest dimarts, l'Acadèmia de Ciències i Lletres de Noruega ha anunciat que ha donat el premi Abel, dotat amb uns 600.000 euros i considerat el Nobel de les matemàtiques, a la nord-americana Karen Uhlenbeck, una prestigiosa professora de la Universitat de Texas, a Austin.

La comissió del premi recalca que li han atorgat pel "seu treball imprescindible en els estudis d'anàlisi, geometria, física i matemàtiques".

La doctora Uhlenbeck, que va néixer a Cleveland fa 76 anys, ha treballat amb equacions en derivades parcials, desenvolupades originalment per la necessitat de descriure fenòmens com l'electromagnetisme, però que ara s'utilitzen en multitud de contextos, com l'estudi de les formes de l'espai en diverses dimensions.

"Ella ha fet coses que mai ningú havia pensat de fer", explica Sun-Yung Alice Chang, una matemàtica i professora universitària de la Universitat de Princeton, que ha participat en el comitè que ha decidit la guanyadora del premi. Fins a aquesta setmana els premiats sempre havien sigut homes.

Un camí gens fàcil

Al llarg de la seva trajectòria, Uhlenbeck havia manifestat en diverses ocasions els obstacles que s'havia trobat pel fet de ser dona en un món, el de les matemàtiques, sovint tan masculinitzat.

De fet, en un llibre que va escriure el 1997 –titulat 'Viatges de dones en ciència i enginyeria: no hi ha constants universals'– relatava alguns episodis que havia viscut. En un, recordava que en una entrevista de feina li van dir que "ningú contractava dones perquè les dones havien d'estar a casa i tenir fills".

"Soc conscient que soc un model per a les dones joves en el camp de les matemàtiques. I, en part, per això soc aquí. Malgrat això, és difícil ser un model, perquè el que realment és important mostrar als estudiants és que una persones imperfecta pot triomfar", reflexionava en el mateix llibre. Ara aquest premi dota de força el seu missatge reivindicatiu.