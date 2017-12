L'antiga fàbrica Godó i Trias serà la seu del futur centre de medicina xinesa

El futur centre de medicina tradicional xinesa projectat a l'Hospitalet de Llobregat s'ubicarà a l'antiga fàbrica Godó i Trias, a la plaça Europa, un edifici de propietat municipal que es rehabilitarà per acollir l'equipament. La Junta de Govern Local de l'Hospitalet de Llobregat n'ha donat a conèixer aquest dimarts l'emplaçament i ha aprovat inicialment els tràmits per canviar l'ús de l'antic espai industrial cap a sanitari-assistencial, docent i cultural.

El pla especial urbanístic servirà per definir les condicions de la rehabilitació i, si cal, l'ampliació dels actuals edificis existents catalogats on s'instal·larà el complex sanitari, que vol ser un referent a Europa en aquesta especialitat. El possible nom de l'equipament és Centre Europeu de Desenvolupament i Promoció de la Medicina Tradicional Xinesa (TCM-EU).

La inversió anunciada serà de més de 80 milions d'euros, que aniran a càrrec íntegrament dels governs xinès i pequinès, segons va explicar la mateixa alcaldessa del municipi, Núria Marín, a principis d'aquest any quan es va saber que, finalment, el centre no s'instal·laria a Barcelona sinó a l'Hospitalet.

Al mes de maig, l’Ajuntament de l’Hospitalet, el departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i el govern xinès, a través de l’European Traditional Chinese Medicine Development, SL, van formalitzar un acord perquè el centre ocupés aquest espai de la ciutat, i ara comencen els tràmits per concretar-lo.