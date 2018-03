L’atenció sanitària universal continua vigent a Catalunya

Divendres passat l’Estat va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei d’universalització de l’assistència sanitària, i en queda suspesa l’aplicació. Aquest recurs es va presentar un cop l’Estat va decidir desistir de la negociació bilateral que havia proposat a la Generalitat i que no s’ha pogut dur a terme per l’aplicació de l’article 155. Com a subdirector de CatSalut, com a garant de l’aplicació d’aquesta normativa, ja vaig anunciar que la suspensió de la llei podia ser una de les moltes conseqüències de l’aplicació del 155.

Cal recordar que la llei d’universalització es va aprovar amb un ampli suport dels grups parlamentaris: només s’hi va oposar el PP i Ciutadans es va abstenir. L’objectiu de la llei era revertir la limitació de l’accés a l’assistència sanitària que va imposar el govern espanyol el 2012. Aquesta norma estatal va suposar la suspensió d’un dels principals valors dels sistemes nacionals de salut, la universalitat, realitzant un retorn encobert a un sistema de Seguretat Social.

La llei impugnada per l’Estat garanteix l’accés universal a l’assistència de totes les persones residents a Catalunya, siguin d’on siguin, vinguin d’on vinguin, disposin de papers o no, i això no canviarà amb la suspensió. Tal com ja es va fer l’any 2012, CatSalut donarà instruccions als centres sanitaris que integren el Siscat perquè continuïn garantint l’atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya. Pel que fa a la població no resident a Catalunya, rebrà com fins ara atenció en situacions d’urgència; les persones que no disposin de recursos hauran de continuar signant una declaració responsable fent constar que no poden assumir el cost de l’assistència. A banda de ser un deure ètic ineludible, la llei és una obligació que deriva de la Constitució, l’Estatut, la llei general de sanitat i normes internacionals.

Finalment, coneixent el tarannà de la ministra de Sanitat, i sabent que està d’acord a oferir una atenció justa i equitativa a tota la ciutadania, estic segur que no s’oposarà al fet que el subdirector del CatSalut desobeeixi el Tribunal Constitucional i des de Catalunya es continuï garantint l’atenció al conjunt de la nostra població.