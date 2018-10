Laura Albaran: "M’ha canviat la vida en tots els aspectes"

Fa tres anys que a Laura Albarran, de 39 anys, li van diagnosticar endometriosi. Un quist a l’ovari dret va ser el senyal d’alarma que va revelar que hi havia alguna cosa més. Fins que no va arribar al diagnòstic i a un tractament efectiu es va passar mesos amb unes regles molt doloroses. “Notava una pressió molt forta a l’abdomen i no podia fer res. Els dies que tenia la regla els passava a casa estirada al sofà”, recorda. El dolor li impedia anar a treballar.

“No pots fer la teva vida. Deixes de fer coses i et deixes a tu mateixa”, admet. La Laura va anar de metge en metge fins que va trobar el diagnòstic encertat. Abans d’operar-la van decidir provar anticonceptius hormonals orals per reduir la menstruació. Primer va provar amb la pauta clàssica de prendre les píndoles durant tres setmanes i descansar-ne una, durant la qual es produïa el sagnat. “Però el dolor no marxava si feia la pausa, així que vam provar de no fer-la”, explica. Des de llavors ja no té dolors i tampoc ha tornat a tenir la regla.

"És el millor que he pogut fer. Al principi em feien por els efectes secundaris perquè no m’agrada prendre medicació, però a mi se’m posa bé”, diu. Ja té assumit que potser s’estarà medicant fins que arribi a la menopausa. Tot i que a vegades pensa a deixar els anticonceptius i tornar a menstruar, “per provar-ho”, se’n desdiu quan recorda el dolor i la inflamació. “La meva vida ha canviat des que no tinc la regla en tots els aspectes. La vida de parella i la social: d’estar a casa amb dolor a tornar a sortir i fer coses”.