L'autor confés de la mort de Diana Quer conegut com El Chicle s'acull al dret de no declarar

José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, detingut per la mort violenta de Diana Quer, s'ha acollit al seu dret de no declarar davant la magistrada del jutjat número 3 de Ribeira, en funcions de guàrdia.

Fonts judicials han facilitat aquesta informació i han informat que el jutjat número 1, encarregat del cas, té previst reobrir demà la investigació –que va ser arxivada de manera provisional fa gairebé nou mesos.

També han comunicat que avui donaran informació sobre la situació processal d'Abuín quan la magistrada emeti l'interlocutòria en què figurin les mesures que es prenguin respecte del detingut i es notificaran les dades preliminars de l'autòpsia de Diana Quer.



L'autor confés del crim ha estat traslladat cap a les 8.50 h en un furgó policial als jutjats de Ribeira. A l'entrada de l'edifici judicial i entre gran expectació mediàtica, ha estat increpat i insultat per un grup de joves que tornaven de celebrar el Cap d'Any.

El Chicle va guiar aquest cap de setmana els investigadors al lloc on era el cos de la jove que va desaparèixer l'agost del 2016. El cadàver es trobava en un pou situat en una nau industrial de la parròquia d'Asados, a Rianxo, municipi on avui se celebrarà un ple per decretar el dol oficial, seguit d'una concentració de rebuig als fets.