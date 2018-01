L'epidèmia de grip s'estabilitza

La taxa de grip ja és de 299,4 per cada 100.000 habitants, una mica més que la setmana passada (quan la taxa era de 159 per cada 100.000 habitants) i constitueix una xifra que, segons David Elvira, secretari general en funcions del departament de Salut i director del Servei Català de la Salut (CatSalut), apunta a una "estabilització" de l' epidèmia de grip després que durant els volts de Nadal es registrés el pic.

Respecte a la setmana passada, ha augmentat un 18% l'activitat a l'atenció primària, però s'ha reduït un 12% l'activitat de les urgències hospitalàries. En canvi, han augmentat els ingressos hospitalaris; un 76% dels ingressats greus no estaven vacunats. "El que arriba als hospitals són casos més greus, mentre que augmenta l'activitat a l'atenció primària perquè es resolen els casos menys greus que no requereixen anar a les urgències hospitalàries", ha indicat Elvira. La setmana passada als centres d'atenció primària es van fer 425.000 visites.

Segons el director del CatSalut es consolida la tendència que els casos més greus s'atenen als hospitals i els menys greus a la primària o a través del 061. "Es consolida la crida que la ciutadania faci un bon ús dels recursos disponibles", ha dit Elvira.

Pel que fa als casos pediàtrics, també s'han reduït, i ha augmentat l'activitat dels serveis d'atenció continuada. En canvi, han disminuït un 2% les consultes al 061 i un 3% les visites domiciliàries relacionades amb aquest servei. El rècord de consultes al 061 es va registrar el dia 1 de gener, amb 7.700 consultes telefòniques.

L'epidèmia de grip ha saturat els serveis d'urgències d'hospitals i CAP, fet que ha provocat les queixes de professionals i usuaris. En aquest sentit, Elvira assegura que el departament és "conscient que l'epidèmia gripal a l'hivern crea tensions en els equips i no queda més opció que reconèixer l'esforç que fan els professionals d'aquests dispositius".

400 urgències en una nit amb un metge i una infermera

El Sindicat d'Infermeria de Catalunya (Satse), ha lamentat aquest dijous en roda de premsa que la saturació que han patit els professionals amb l'epidèmia de grip ha estat totalment desorbitada. "La nit de Cap d'Any al CUAP Manso es van atendre 400 urgències amb només una infermera i un metge", ha denunciat el secretari d'acció sindical del Satse, David Carbajales, que ha lamentat la falta de previsió per part del departament de Salut de cara a l'increment de la freqüentació a Urgències. "Que l'epidèmia de grip seria més virulenta aquest any era previsible, i les mesures que s'han pres han estat totalment insuficients", ha assenyalat Carbajales.

Carbajales ha repassat algunes de les problemàtiques que els professionals s'han trobat aquests dies. "En molts centres d'urgències s'ha passat de les 150 visites diàries a les 400", ha indicat. Per aquesta mateixa saturació, diu, hi ha pacients que han hagut d'esperar fins a cinc dies a urgències per ser hospitalitzats. Ahir mateix, a la Vall d'Hebron hi va haver 450 entrades i 72 persones estaven a l'espera d'un llit.

El secretari d'acció sindical del Satse també ha recordat que des de 2013 a 2016 s'han perdut 320 llits, i el pressupost acumulat perdut ha estat de 20.000 milions d'euros. "Valorem la pujada del 4,8% de l'any passat, però és clarament insuficient", ha valorat.