Lleida tem un rebrot de covid-19

Mala setmana per a la regió sanitària de Lleida, que continua patint els estralls del covid-19. I és que a la preocupació entre els alcaldes de municipis pròxims a la Franja per l’aparició dilluns de brots de coronavirus a la Llitera i el Baix Cinca -tots vinculats a la recollida de fruita o a la indústria alimentària-, s’hi afegia l’endemà un focus actiu a la residència Castrillón de la ciutat de Lleida, amb divuit positius entre usuaris i treballadors. Tot plegat ha provocat que la societat lleidatana temi un retrocés a la fase 2 en els pròxims dies, una preocupació que s’ha convertit en tema de conversa habitual a la plana de Lleida. I de motius no en falten, ja que al llarg de les últimes hores s’han hagut de confinar vuit agents urbans perquè un jove positiu de covid-19 els havia escopit mentre el detenien. A més, cinc dels catorze temporers aïllats a l’alberg d’Alcarràs han donat positiu setze dies després d’haver estat en contacte amb altres infectats.

El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ja va admetre dilluns certa preocupació perquè el brot detectat a la Franja “traspassés a Lleida”, si bé el Govern nega aquesta afectació i l’Aragó assegura que és un focus “controlat”. Sigui com sigui, la corba epidemiològica a la regió sanitària de Lleida -formada per les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla de l’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell- comença a repuntar, i només en tres dies, entre el 19 i el 22 de juny, s’han reportat 521 casos sospitosos de covid-19 i se n’han confirmat 72 positius, segons les dades obertes de la Generalitat. El territori més afectat seria el Segrià i la capital, Lleida.

Segons un regidor de la Paeria, el nombre de temporers infectats o en quarantena està augmentant de tal manera que “ens hem quedat sense espai, tant als pavellons de Fira de Lleida com a l’Hotel Rambla”, on s’aïllen els que han estat en contacte amb infectats. De fet, el departament de Salut ha reconegut que està valorant tornar a utilitzar les instal·lacions de l’Hotel Natasi, equipament que havia funcionat fins a finals de maig per aïllar positius de covid-19 i acollir malalts en la fase final de la infecció. Per ara, però, són traslladats a la casa de colònies de La Manreana, a Juneda, que actualment n’acull una trentena, la majoria també temporers.

En aquest sentit, aquest mateix regidor explica a l’ARA que hi ha una greu problemàtica dins de la comunitat de temporers en relació amb les PCR que se’ls fan. “Del 50% dels temporers als quals fem la prova no en sabem res més, és a dir, desapareixen sense ni tan sols poder-los entregar els resultats”, explica sense amagar la dificultat afegida que suposen aquestes desaparicions: “Si no sabem on són ni què fan no podrem controlar ni el nombre d’infectats ni la infecció en si”.

Per aquest motiu la Paeria i el departament de Salut haurien mantingut converses tot el dia d’ahir, fins ben entrada la tarda, per valorar la possibilitat de retrocedir la regió fins a la fase 2, fet que ERC i el Comú haurien vist amb bons ulls, a diferència de JxCat, l’altre soci de govern, més reticent a fer marxa enrere. Si bé des de l’Ajuntament i Salut neguen aquestes converses, algunes fonts consultades confessen que el desencadenant del contacte l’hauria motivat un important increment d’ingressos a l’Hospital Arnau de Vilanova, tal com confirmava taxativament a l’ARA un metge del servei d’urgències.

Tanmateix, fonts oficials del centre declaraven hores després que “el covid-19 no està pressionant a l’alça els ingressos”, tot i reconèixer un augment de casos que, “afortunadament, presenten simptomatologia baixa o nul·la i es passen a aïllament domiciliari majoritàriament”.