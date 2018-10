Macrooperació policial contra la manipulació de partits de tenis i les apostes il·legals

La Guàrdia Civil ha portat a terme aquest dilluns una macrooperació amb catorze detinguts relacionada amb la manipulació de partits de tenis i les apostes il·legals en nou províncies espanyoles. S'han fet escorcolls a Terrassa, Tarragona i altres punts de Catalunya i també de l'Estat, com Madrid i València. En total s'han fet entrades en nou províncies espanyoles.

Es tracta d'un dispositiu dirigit pel jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional i està sota secret de sumari. La investigació, oberta fa mesos per la manipulació d'apostes esportives en línia, se centra en les categories 'ITF futures' i 'challenger'. Segons informa EFE, els detinguts tenen entre 18 i 30 anys, i el cost total de l'estafa podria rondar el mig milió d'euros. Els responsables pactaven amb alguns tenistes perquè perdessin un joc o un set determinat, de manera que després els seus contactes podien apostar contra ells. Entre els jugadors afectats no hi ha cap professional de renom, explica Europa Press.

El desembre del 2016 agents de la Guàrdia Civil de la comandància de Madrid van fer una altra operació de les mateixes característiques en la qual es van arrestar 34 persones, entre ells sis jugadors sèniors i amateurs.

Avui a Tarragona s'han fet almenys tres escorcolls per blanqueig de capitals, dos dels quals al centre, al carrer Ramón y Cajal i a l'avinguda Roma.