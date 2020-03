La Comunitat de Madrid ordena el tancament de bars, restaurants i comerços a partir de demà

El govern regional de Madrid ha decretat aquest divendres el tancament de bars, restaurants, comerços i qualsevol tipus d'establiment d'oci, incloses les discoteques, els cinemes, les cases d'apostes i els parcs d'atraccions. Hi haurà, però, bastantes excepcions: seguiran obertes les farmàcies, els supermercats, els comerços que venen menjar (forns de pa, fruiteries, peixateries, etc.) i els comerços considerats de primera necessitat, com les gasolineres i els estancs. També papereries, botigues d'informàtica, botigues d'animals de companyia i comerços de productes d'higiene.

La mesura s'aplica a tota la regió a partir de demà i almenys fins el 26 de març amb l'objectiu d'evitar l'expansió del coronavirus. A l'espera de que el govern espanyol concreti les restriccions que imposarà aquest dissabte, Madrid fa un pas més en la lluita contra el Covid-19 després del tancament de tots els centres educatius, i la majoria de teatres, museus i equipaments municipals. A més la Comunitat també posa el cartell de tancat a algunes oficines d'atenció al públic de l'administració com els punts d'atenció ciutadana presencials, els registres públics, les oficines de gestió tributària i les d'ocupació, tot i que deixa oberts els canals telemàtics.

"No ens tremolarà el pols"

"L'estratègia és guanyar temps per a la sanitat poder preparar-se per a una onada de contagis", ha assenyalat la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, acompanyada del president de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida, en una roda de premsa telemàtica per detallar les mesures. Almeida també ha assegurat que "no els tremolarà el pols per adoptar qualsevol mesura més restrictiva". De fet, ha anunciat que ha donat l'ordre a la policia municipal perquè "dissolgui qualsevol reunió" a la via pública per risc de contagi.

De bon matí també ha suspès totes les llicències de terrasses i ha precintat els parcs infantils. Per evitar la falta de productes als supermercats, es flexibilitzen els horaris de càrrega i descàrrega i es permetrà l'entrada de camions de gran tonatge. Al voltant dels hospitals, se suspendrà la zona verda perquè els professionals sanitaris hi puguin arribar fàcilment en cotxe.

En el que no ha volgut entrar Ayuso en cap moment és en la possibilitat de confinar la ciutat sencera, tal i com ha demanat Sánchez. Això assegura que és competència del govern espanyol i considera que amb el pla de xoc anunciat, sumat a la decisió de coordinar sota una sola direcció hospitals públics i privats, són mesures suficients.

Augment significatiu de casos

La Comunitat de Madrid ha arribat 2.659 casos de coronavirus -474 de les quals ja tenen l'alta- i les víctimes s’eleven a 86, segons ha confirmat la conselleria de Sanitat de la Comunitat aquest divendres. La xifra de contagiats és significativament més elevada que la d’ahir dijous (1.388). De fet, Madrid ha deixat de fer proves del Covid-19 a persones amb símptomes lleus que estan a casa seva, que ara són diagnosticats mitjançant una simple avaluació clínica que acostuma a ser telefònica. El canvi d'estratègia pot elevar el nombre de casos en els pròxims dies.

Dels casos confirmats, almenys 190 persones -d'acord amb el balanç del matí- estan en estat greu en unitats de cures intensives (UCI) d’hospitals madrilenys, segons ha indicat Ruiz Escudero. Davant el col·lapse de molts hospitals de la Comunitat, aquest dijous el govern regional va anunciar un pla que inclou convertir hotels en espais medicalitzats. A més, els hospitals privats passaran a estar coordinats per la sanitat pública.

El coronavirus afecta també membres del govern regional madrileny. Tots els membres de l'executiu s'han fet la prova del Covid-19 després de confirmar-se el positiu de la consellera de Medi Ambient, Paloma Martín. Tant el govern de la Comunitat com l'Ajuntament de Madrid han limitat al mínim les reunions presencials. Cap d'ells, a part de Martín, ha donat positiu.