Madrid farà una part de l'educació secundària telemàticament i instal·la càmeres a les classes per als alumnes aïllats

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentat aquest dimarts el pla de retorn a l'escola amb una premissa: "Les escoles seran els llocs més segurs". Per aconseguir-ho, faran una inversió de 370 millons i contractaran 11.000 professors que els ajudaran a abaixar les ràtios a les classes, instal·laran 6.100 càmeres a les aules perquè els alumnes aïllats puguin seguir la lliçó des de casa i impartiran entre la meitat i dos terços de l'educació secundària de manera telemàtica.

La presidenta ha anunciat també que la tornada serà esglaonada per "garantir els tests serològics" a la comunitat educativa: en un inici se'n faran 42.500, "per saber la situació de la comunitat educativa". Així, el curs començarà el 4 de setembre per als alumnes d'entre 0 i 3 anys, el dia 8 per als d'entre 3 i 6 anys, el 9 per als de tercer i quart d'ESO i batxillerat, el 14 per a les escoles d'adults, el 17 per als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, el dia 18 per a 1r i 2n d'ESO, FP bàsica i grau mitjà i el 28 per als estudiants de FP superior. Es faran, a més, 100.000 tests PCR dins la comunitat educativa i d'altres de manera regular per a professors en situació de risc i alumnes vulnerables o "amb malalties greus", ha dit Ayuso.

A més de les 6.100 càmeres que adquirirà la conselleria, Ayuso ha anunciat que comprarà 70.000 dispositius electrònics per facilitar les videoconferències entre alumnes i professors, que hauran d'autoritzar la instal·lació de cada càmera de manera particular perquè se'n faci efectiu l'ús.

Com a defensa de la seguretat de les escoles, Ayuso ha volgut destacar que "deu països de la Unió Europea han traslladat que no hi ha evidència de transmissió viral de menors a adults", i ha recordat que en sis d'aquests hi ha hagut un "nombre limitat" de contagis als centres educatius i en d'altres països ni tan sols es van registrar brots de covid-19 a les escoles.