La Moncloa obre la porta a tornar a declarar l'estat d'alarma per imposar un toc de queda

El toc de queda nocturn es comença a dibuixar com un escenari possible a l'Estat. La proposta l'ha llançat aquest dimarts la Comunitat de Madrid, però Catalunya també reconeix que la té sobre la taula. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recollit el guant del conseller madrileny de Salut i ha obert la porta a instaurar un confinament nocturn en la línia d'altres estats europeus com França, però ho ha condicionat a tornar a aplicar l'estat d'alarma perquè, al seu parer, és l'única empara legal possible. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Illa ha assenyalat que en parlarà en la reunió prevista tant aquesta tarda amb la Comunitat de Madrid com dijous amb el consell interterritorial de salut, que reuneix tots els consellers autonòmics del ram. Des de Roma, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el govern espanyol contempla aquest mecanisme, però ha instat primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso a sol·licitar-lo "oficialment".

De tirar endavant, la Moncloa ha aclarit que en cap cas té intenció de recuperar el comandament únic de la primera onada, sinó que les competències les mantindrien les comunitats però que al tractar-se d'un estat d'alarma caldria que el PP es comprometés a prorrogar-lo més enllà de 15 dies. "Si prospera ha de ser amb la certesa que té els suports necessaris per si s'hagués de prorrogar", ha dit Illa. Els populars, però, mantenen que és possible instaurar el toc de queda a través de la llei de salut pública del 1986, amb la qual s'estan aplicant els confinaments perimetrals. Illa tampoc ha aclarit si l'estat d'alarma i el toc de queda s'aplicarien per territoris o bé a tot l'Estat. "És una mesura que simplement està en estudi", ha afegit.

El conseller de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciat de bon matí que el govern d'Isabel Díaz Ayuso estava estudiant la mesura perquè, un cop decaigui dissabte l'estat d'alarma amb el qual es va imposar el confinament perimetral a Madrid i vuit municipis més del voltant de la capital espanyola, es mantinguin restriccions a la mobilitat. "Per fer-ho cal tenir una cobertura legal que no té la comunitat autònoma. Hauria de ser una decisió del govern d'Espanya. És una decisió que nosaltres tampoc veuríem malament", ha dit en declaracions en un esmorzar a Europa Press. Ara bé, el PP no veu amb bons ulls un nou estat d'alarma, i ara puntualitza que no podria ser un toc de queda a partir de les nou del vespre, tal com ha fet França sacrificant l'hostaleria, sinó que la seva proposta és que sigui a partir de la mitjanit per evitar botellons.

Espanya no té una figura que reguli el toc de queda a la Constitució, però la llei que regula l'estat d'alarma, del 1981, estableix la possibilitat de "limitar la circulació de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-la al compliment de certs requisits". En aquest cas, la Moncloa hauria de tornar a agafar les regnes de la situació. Si el ministre de Sanitat no mou peça, la Comunitat de Madrid amenaça amb tornar a les restriccions mínimes a la mobilitat a les àrees bàsiques de salut que van provocar que el govern espanyol acabés aplicant l'estat d'alarma.

A Catalunya el Govern no ha descartat tampoc el toc de queda, tot i que cal esperar a veure l'efecte de les últimes mesures, segons ha dit el secretari de Salut, Marc Ramentol, aquest dimarts en roda de premsa. "Ens està interessant la proposta de França", ha assenyalat, tot i que espera primer tenir una proposta ferma del govern espanyol per poder estudiar-la. Segons Ramentol, la mesura permetria "limitar la mobilitat i la interacció en la franja nocturna".