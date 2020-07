Madrid ja supera Catalunya en nombre de nous contagis de covid-19 en 24 hores

Des de fa dies els periodistes pregunten amb insistència tant a la Comunitat de Madrid com al ministeri de Sanitat què falla a la capital espanyola perquè tingui més hospitalitzats que Catalunya però una incidència tan baixa de casos. I, tot plegat, sense que fins ara el govern regional hagués comunicat gairebé rebrots per covid-19. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, s'ha penjat la medalla fins ara de la bona gestió del seu govern, però diferents epidemiòlegs han posat en qüestió les dades i apunten que podria fallar la detecció de rebrots. A més, la bona tendència de les últimes setmanes s'ha trencat aquest dimecres. En l'últim informe del ministeri de Sanitat, la Comunitat de Madrid ja informa de més contagis per coronavirus en 24 hores que no pas Catalunya. En concret, 70 positius respecte als 58 de Catalunya. A més, la conselleria de Sanitat madrilenya ha informat de tres nous rebrots associats a un total de 23 casos.

Les alarmes es van disparar dilluns quan es van detectar almenys cinc positius a la plantilla del Fuenlabrada de Segona Divisió de futbol quan ja era en un hotel de la Corunya a punt de jugar un partit amb el Deportivo. Com havien passat per alt tots aquells contagis? Ara mateix ja hi ha un total d'11 infectats i 96 contactes en seguiment, cap dels quals ha necessitat atenció mèdica. Els altres dos brots es van produir en àmbits socials: en un hi ha 7 positius i 27 contactes en seguiment, fruit d'una festa d'amics, i l'altre es deu a una excursió d'amics i familiars i implica 5 casos i 30 contactes.

En paral·lel, el nombre d'hospitalitzacions setmanals a la capital espanyola continua creixent i se situa en 58, més del doble de les que ha traslladat Catalunya al ministeri de Sanitat, 27 ingressos en una setmana. Tot i que la número dos del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María Jesús Sierra, va adduir aquesta diferència al fet que la Generalitat no informava amb diligència de les noves hospitalitzacions, el departament de Salut assegura que són totalment transparents amb la informació. De fet, va ser el mateix doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Tries de Badalona, el primer que va llançar dubtes sobre les dades de la Comunitat de Madrid. "No s'està dient tota la veritat", va dir a RAC1.

El vicepresident de la comunitat, Ignacio Aguado (Cs), ha tornat a negar aquest dimecres que el govern regional estigui falsejant les dades autonòmiques de coronavirus i ha dit: "Si algú en té alguna prova, en lloc de difondre insídies que la presenti". "Prou coses hem passat ja durant els últims mesos com a regió especialment afectada pel covid-19 perquè ara hàgim d'aguantar insídies, fins i tot de càrrecs públics d'altres regions", ha assenyalat durant la roda de premsa posterior al consell de govern.

Ayuso es resisteix a fer obligatòria la mascareta

La Comunitat de Madrid continua sent, juntament amb les Canàries, l'única comunitat que no ha convertit en obligatori l'ús de la mascareta encara que no hi hagi distància de seguretat. Ayuso s'hi resisteix malgrat la pressió del seu soci de govern –Ciutadans–, de l'oposició i, fins i tot, d'altres comunitats governades pel PP com Andalusia. La cosa més paradoxal és que al maig, en ple estat d'alarma, Ayuso va exigir al govern de Pedro Sánchez que imposés la mesura. Avui no l'ha descartat, però ha apuntat que podria ser al setembre.

Els altres dos focus destacats a Espanya a hores d'ara són a l'Aragó i Navarra, amb centenars de positius en només un dia. Per una banda, Saragossa continua sent la zona més afectada i concentra gairebé al meitat dels nous casos de coronavirus, un total de 309. Per l'altra, Pamplona passa a convertir-se en el segon nucli més afectat amb 132 casos amb només 24 hores. El govern foral ha reconegut que la "situació és complicada" i ha decidit fer recular a la fase 2 de desescalada el barri Mendillori de Pamplona. Des d'aquesta tarda que s'estan fent proves PCR a tots els els joves d'entre 17 i 28 anys ja que representen el 93% d'afectats pel brot. La policia va detenir el cap de setmana un jove que fins i tot havia organitzat un partit de futbol entre infectats i no infectats el passat dilluns.

Pel que fa a les dades al conjunt d'Espanya, l'increment de casos a Navarra sobretot, també a Madrid i l'Aragó porta a un nou repunt de positius fins a 730 casos -ahir dimarts n'eren 529– en només 24 hores. El recompte total de contagiats s'eleva així a 267.551 casos des del principi de la pandèmia. Pel que fa a morts, també hi ha un nou repunt amb dotze casos en una setmana. Les últimes 24 hores han mort quatre persones. La xifra total s'eleva a 28.426.