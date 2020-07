Madrid registra molts menys casos que Catalunya, però més hospitalitzacions

La situació de noves restriccions a Catalunya i la polèmica que estan generant per l’aturada en la represa contrasten amb la tranquil·litat amb què viu la Comunitat de Madrid la nova normalitat. La conselleria de Salut madrilenya no ha hagut de prendre cap decisió que redueixi l’activitat o la mobilitat dels ciutadans, pels pocs casos que hi ha.

Amb les dades oficials del ministeri de Sanitat a data de 17 de juliol, divendres, en els últims 14 dies Madrid ha registrat set vegades menys casos que Catalunya (654 per 4.836), i en els últims set dies la proporció ja és de vuit vegades menys casos (338 per 2.880). Semblaria, per tant, que no hi ha hagut rebrots de la importància dels viscuts a Catalunya. En canvi, en els últims set dies a Madrid hi ha hagut més hospitalitzacions que a Catalunya (43 per 33) i més ingressos a l’UCI (4 per 1).

El doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Tries de Badalona, qualificava ahir aquesta proporció d’“impossible”, en declaracions a RAC1, sense voler anar més enllà de dir que els casos notificats es queden “molt curts”.

Fonts del Govern hi coincideixen i apunten que la xifra d’hospitalitzats acostuma a ser deutora dels casos que hi hagi i que, en qualsevol cas, el que hauria hagut de fer l’augment de proves de detecció que hi ha és augmentar la relació entre casos i hospitalitzacions en lloc de reduir-la. Després d’un cap de setmana sense dades a nivell estatal, avui s’actualitzaran.