Magda Campins: "Si no fem un confinament més dur, serà més llarg"

La cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Magda Campins, s'ha mostrat partidària aquest dimecres durant l'entrevista amb Antoni Bassas al diari ARA d'un confinament més dur per fer front al coronavirus. "Si no fem un confinament més dur, l'allargarem", ha defensat. Campins ha agraït les mostres de solidaritat que els treballadors de la sanitat pública reben cada vespre amb aplaudiments des dels balcons i també la cooperació que han prestat l'Hotel Alimara –que ha ofert les seves habitacions per rebre pacients–, i les clíniques Quirón –que ja han rebut 11 pacients derivats de la Vall d'Hebron– i l'Hospital Sant Rafael, que ja estan a disposició del centre públic per augmentar la seva operativitat.

Ara per ara, la Vall d'Hebron està lluny del col·lapse, però està rebent "bastanta pressió assistencial", ha reconegut Campins. El problema, com assenyalen altres hospitals, pot venir en un futur, si es manté un increment de volum de pacients, que actualment està al voltant del 30% i el 35% diari. "Tenim quatre plantes ocupades amb pacients de Covid-19", ha precisat Campins, que ha explicat que 27 d'ells són en una UCI ocupada en un 20% per pacients amb el virus. A planta en tenen 165. La "gran majoria" dels que ingressen a l'UCI són gent gran amb patologies prèvies, però una de les primeres pacients que hi va ingressar era una persona jove sense patologia. "Ara està bé", ha aclarit Campins.

L'hospital es prepara per a "dos models de predicció", en funció de com es compleixen les mesures de confinament i prevenció i com s'escampa el virus. El primer, "si la població és estricta i compleix les mesures imposades", estiraria la corba de pujada fins a un total de 12 setmanes, "que implicaria més temps però de manera més suau", una progressió que "permetria esponjar el sistema sanitari". Si això no passa i els ciutadans no fan cas del confinament, el virus pot escampar-se més ràpidament i saturar els serveis sanitaris abans. "Hauríem d'haver sigut més àgils amb les mesures, no des del principi, però potser quan vam començar a veure els casos d'Itàlia o quan ja no trobàvem traçabilitat en els nous casos, persones que no s'havien mogut i no venien d'Itàlia, que ja vèiem que el virus estava circulant".

Ara, ha defensat, és hora "d'anar tots a l'una" contra el virus i fer-ho "amb perspectiva de país", i no només hospital a hospital. Per això cal "un confinament més dur" i no "anar afegint coses progressivament, quan sabem que s'acabaran portant a terme les mesures més dures i això només allargaria el confinament". "La ciutadania està complint", ha defensat Campins, que creu, però, que les mesures han de ser més dures perquè "mentre la gent agafi el metro i l'autobús per anar a treballar hi haurà risc que el virus es contagiï".

Pel que fa al material sanitari, Campins ha expressat que per ara a l'hospital no els en falta, però que "potser la setmana vinent" poden començar a tenir problemes. És per això que treballen en la reutilització i esterilització del material sanitari. Pel que fa als respiradors de les UCI, una de les principals preocupacions dels hospitals i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha explicat que encara en tenen de disponibles perquè compten amb una segona UCI encara per obrir amb prou material. Campins, finalment, s'ha mostrat molt agraïda pels aplaudiments als treballadors de la sanitat pública que cada dia a les 20 h fan els veïns de tot Espanya des dels balcons: "Ens emociona moltíssim. Cada dia quan sentim aquests aplaudiments se'ns encongeix el cor, és el millor regal que podem tenir de la ciutadania. Moltes gràcies a tots".