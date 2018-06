Malestar entre els turistes que no poden visitar Sant Martí d'Empúries, tancat pel casament d'un magnat nord-americà

Els turistes que aquest divendres s'han acostat fins al conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà), no l'han pogut visitar. Tanques i personal de seguretat han blindat el nucli de població, cosa que ha impedit l'accés per totes les entrades. El motiu és la celebració d'una festa prèvia al casament d'un magnat nord-americà. La situació ha despertat malestar entre els visitants. Alguns s'ho han pres amb resignació, com uns turistes francesos que entenen que es tracti d'una festa privada. "És una llàstima perquè demà no podrem tornar", han dit. D'altres, però, ho qualifiquen de "vergonyós". "Hem vingut expressament perquè ens ho havien recomanat i no podem ni entrar, és vergonyós que es pugui tancar tot un poble, per molts diners que es tinguin", afirmava Carme Perarnau, veïna de Castellar del Vallès. A l'aparcament de l'entrada de Sant Martí un cartell avisa els visitants: "Poble i restaurants tancats".