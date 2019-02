Que la batalla de Barcelona serà disputada i no deixarà lloc per a les grans majories és una constant que dibuixen totes les enquestes. El que falta és saber qui serà el més votat i quin paper jugaran actors nous com l'ex primer ministre francès Manuel Valls. Una enquesta encarregada per ERC a la qual ha tingut accés l'ARA situa el candidat republicà, Ernest Maragall, com el més votat i mostra una pugna ajustada entre republicans, comuns i la plataforma de Valls. El sondeig dona 9 regidors a ERC, entre 8 i 9 a la formació de l'actual alcaldessa i 8 al projecte de Valls. L'enquesta, que deixa el PP sense representació al consistori i tampoc no preveu que el projecte del filòsof Jordi Graupera obtingui regidors, sí que dona entrada a Vox, amb 2 regidors.

La candidatura encapçalada per Joaquim Forn obtindria 5 regidors i quedaria com a cinquena força per darrere del PSC, que passaria dels 4 regidors actuals a 5 o 6. La CUP, que renova tots els integrants de la llista, mantindria els seus 3 representants. Tot, però, segons l'última enquesta que han encarregat els republicans i que s'ha fet entre els 20 de gener i el 5 de febrer a partir de 1.500 enquestes online.

651x366 Maragall superaria Colau i Vox entraria a l'Ajuntament, segons una enquesta interna d'ERC Maragall superaria Colau i Vox entraria a l'Ajuntament, segons una enquesta interna d'ERC

ERC, que a mitjans de setembre s'ho va jugar tot a un número i va prendre la decisió de canviar de candidat i situar Maragall al capdavant de la llista enlloc d'Alfred Bosch per intentar l'assalt a l'alcaldia, segons aquesta enquesta interna veuria avalat el seu moviment. Però els republicans són conscients que aquesta no seria la primera vegada que les enquestes els dibuixen un escenari molt més optimista del que s'acaben trobant –tot i els bons pronòstics Alfred Bosch es va quedar amb cinc regidors el 2015–. L'últim baròmetre semestral de l'Ajuntament que va recollir intenció de vot, el de juliol, situava Colau revalidant l'alcaldia i ERC, encara amb Bosch de candidat, com a segona força. Les enquestes fetes després del canvi de candidat són més optimistes amb els republicans, que també han millorat les seves relacions amb l'equip de Colau, com s'ha vist amb l'aprovació de la connexió dels tramvies. Ara veuen en la nova enquesta una "confirmació" de la tendència que els situa en una "posició clau". ERC ja ha anunciat que tindrà independents a la meitat dels llocs de la llista. El diputat Ruben Wagensberg i la gestora cultural Gemma Sendra podrien ocupar-hi llocs destacats, segons va avançar aquest diari.

Maragall comença a definir el seu equip per Barcelona

Colau, que demà té previst presentar la seva llista, perdria, segons aquesta enquesta, entre 2 i 3 regidors. Els comuns, que actualment governen amb 11 regidors, passarien, així, a ser la segona força al consistori. Colau utilitzarà la campanya per posar en valor l'obra de govern i mesures estrella com la de reservar el 30% de noves promocions d'habitatge a pisos socials. Ja s'ha confirmat que l'actual comissionat de Cultura, Joan Subirats, serà el número dos de la llista, en què també ocuparan llocs destacats l'actual tinent d'alcalde Jaume Asens i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin. També tenen la repetició pràcticament assegurada l'actual responsable d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor de Presidència, Eloi Badia, i sonen noms com el de l'actual comissionada de Salut, Gemma Tarafa.

L'enquesta dona 5 regidors a Junts per Catalunya, el projecte que encapçalarà Joaquim Forn, tot i que la confirmació que seria ell qui lideraria la candidatura va arribar tres dies després que es comencessin a recollir resultats. A l'espera que el moviment acabi de definir qui acompanyarà Forn a la llista, aquests regidors són 5 menys dels que CiU va obtenir a Barcelona el 2015, quan Colau va arrabassar l'alcaldia a Xavier Trias. Amb tot, la fotografia pot canviar també amb elements com el judici al Procés.

Cs, que actualment té 5 regidors, passaria, de la mà del projecte de Manuel Valls, a tenir-ne 8 i seria, de nou, la tercera força del consistori. Els socialistes, que juntament amb els comuns són els únics que repeteixen candidat, amb Jaume Collboni millorarien resultats, segons aquesta enquesta, que els dona entre 5 i 6 regidors i els situa com a quarta força.

La CUP, amb Anna Saliente com a candidata, repetiria els resultats del 2015, amb 3 regidors, i el PP, amb Josep Bou al capdavant, es quedaria fora del consistori. Qui sí que entraria a l'Ajuntament –amb 2 regidors– seria Vox, que el 2015 va esgarrapar 1.505 vots i que ara té enquestes internes que li donen entre 3 i 4 regidors. El candidat de la formació a Barcelona no se sabrà fins a finals de febrer, després d'unes primàries.