Maragall vol un acord preelectoral amb els sobiranistes a Barcelona

L'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, demana a les forces sobiranistes de l'Ajuntament -JxCat, ERC, la CUP- i també als comuns sobiranistes signar un pacte abans de les eleccions que garanteixi aspectes com que donaran suport en la investidura a l'opció més votada d'entre les signants de l'acord i que mantindran l'entesa en tot allò que faci referència a "l'objectiu republicà". Maragall reitera, d'aquesta manera, que ERC no se sumarà a cap llista unitària a Barcelona, com ahir mateix va tornar a demanar l'exconseller i diputat d'ERC Toni Comín al programa 'FAQS' de TV3.

L'alcaldable dels republicans defensa en un article a l'ARA que la millor via per a les municipals és que cada partit proposi el seu projecte per a la ciutat i que després hi hagi una unitat d'acció pel que fa a la defensa d'una sortida política per al conflicte català. Però demana que aquesta acord, que articula en quatre punts, se signi ja i comprometi la manera com aquests grups abordaran els aspectes vinculats a la qüestió nacional durant tot el mandat.

"La unitat de l'independentisme és més necessària que mai, sí, però no la uniformitat", defensa. Insta els partits a presentar les seves pròpies propostes en matèries com l'habitatge o la seguretat, però a firmar junts el full de ruta sobiranista a la ciutat. Aquest acord inclou, a banda de l'entesa per fer alcalde o alcaldessa el candidat més votat d'entre els que presentin aquestes forces, el pacte per adoptar les iniciatives conjuntes que en cada moment es considerin millors en clau de país i el compromís de mantenir l'acord vigent durant tot el mandat.

El cap de files d'ERC no tanca la porta a possibles enteses amb Barcelona en Comú si fos necessària la suma de més forces. Deixa clar en el text que, en aquest cas, es prioritzaran els pactes amb qui estigui disposat a formar part d'un "bloc democràtic" explíctament compromès a treballar per l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la celebració del referèndum. Deixa fora, doncs, el PSC d'un possible pacte com, de fet,ja va defensar en la seva primera conferència com a alcaldable,quan descartar la possibilitat d'un nou tripartit a Barcelona i va fer una crida a arraconar les forces del 155.

L’alcaldessa Ada Colau, en la presentació de la candidatura que tornarà a encapçalar per intentar la reelecció, va fer una crida a ERC –i també al PSC– a abandonar "l'ambigüetat" i deixar clar si prioritzarà els pactes d'esquerres o l'entesa amb el PDECat. Maragall respon ara que la prioritat serà el pacte entre el sobiranisme per arraconar els partits del 155.