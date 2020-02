Menys classes particulars i estudis de teatre i dansa: els canvis de Colau que revolten les escoles de música

De cada cent infants de Barcelona, només un es matricula en una de les cinc escoles municipals de música que la ciutat té en marxa i només dos cursen la sol·licitud per fer-ho. Per a la gran majoria, doncs, són espais desconeguts. L'equip d'Ada Colau es marca el repte de fer més accessibles aquests estudis i aquest dimarts ha fet pública l'estratègia per avançar cap al que ha batejat com a Escoles Municipals de Música i de les Arts (EMMA), amb l'objectiu de "democratitzar-les". La nova estratègia ja ha posat en guàrdia els cinc centres existents. Sobretot, els tres que funcionen amb gestió externalitzada, que són els primers que aplicaran els canvis. El gir preveu que els centres puguin acollir més alumnes –posant èmfasi en les sessions grupals i no tant en les individuals–, que també imparteixin ensenyaments de dansa i teatre i que surtin a fer classes a les escoles de primària.

A més, el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, i la comissionada d'Ensenyament, Maria Truñó, han anunciat que, durant aquest mandat, s'invertiran 12 milions d'euros en posar en funcionament dos centres nous, un a Sant Martí i l'altre a Sants, i millorar instal·lacions. "Entenem que amb això no n'hi ha prou", ha assegurat Subirats, que ha defensa que calen més canvis en el model actual per aconseguir arribar a més gent i ha negat que equitat i qualitat siguin conceptes contradictoris. Per a les famílies que ja porten els fills a aquestes escoles, el gir és un atac a un model que funciona bé i va en "detriment" de la línia educativa.

Els responsables municipals defensen que a les noves escoles hi tinguin més pes les sessions de grup i, també, flexibilitzar els estudis perquè no sigui necessari que la càrrega d'hores augmenti a mesura que s'avanci en la formació. Això vol dir que, de manera progressiva, els estudis s'organitzaran segons la intensitat de la dedicació i no segons l'edat o el nivell. S'establiran tres modalitats: una d'iniciació amb enfocament multidisciplinari (pensada per al 20% dels alumnes), una de pràctica instrumental en grup de diferents edats (70%) i un tercer d'estudis de formació avançada i d'aprofundiment que implicarà més dedicació lectiva (10%). Actualment les cinc escoles municipals matriculen 2.274 alumnes en formació estable de llarga durada. L'objectiu per al 2024 és haver incrementat en un 40% els que hi tenen accés.

Els canvis, però, han agafat per sorpresa les tres primeres escoles on s'aplicaran, Can Ponsic (Sarrià - Sant Gervasi), Nou Barris i Can Fargues (Horta-Guinardó), que estan pendents del nou contracte de licitació i que ja començaran a aplicar el nou model el curs que ve. "El plec de condicions s'ha fet sense parlar amb les escoles", denuncia Júlia Humet, que forma part de les famílies que s'han començat a organitzar per rebutjar els canvis. Denuncien que els centres no tenen prou espai per atendre els nous ensenyaments i que tenir menys sessions individuals anirà en contra de la qualitat dels ensenyaments. " Ja es fan sessions de grup, sembla que ho hagin decidit tot sense venir a mirar com funciona. Els alumnes estan preocupats. Això desmotiva i abaixa la qualitat", lamenta Nicolás Albéndiz, de l'AMPA de Nou Barris, que denuncia que es minva la capacitat dels alumnes d'accedir a estudis superiors i es fomenten les escoles provades.

Es preveu que la nova oferta en dansa i teatre acabi sent d'una hora setmanal per a grups de 12 joves. El govern municipal nega que els canvis vagin en detriment de l'especialització i defensa que els aplicarà de manera "pausada". Les famílies tenen prevista avui una trobada amb el tinent d'alcalde per abordar la situació.

Ensenyaments 'a domicili'

La nova estratègia també implica que els ensenyaments de música surtin de les escoles especialitzades i entrin als centres de primària per oferir formació a alumnes de quart a sisè. Es començarà en tres que encara s'han de concretar. La previsió és que ja l'any que ve entre els canvis de les tres primeres escoles i el nou programa per a primària s'arribi a 600 alumnes més. La idea, en aquest cas, és portar els ensenyaments especialitzats de música a domicili a infants que, d'una altra manera, no hi accedirien.

Els representants municipals han defensat que el nou plec de condicions recull el conveni més favorable per als treballadors i que preveu la subrogació del professorat actual. El preu de sortida del concurs és de 2,6 milions d'euros, un 14% més alt que l'anterior.