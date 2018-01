Barcelona tindrà una escola municipal de música nova

Barcelona comptarà amb una nova escola municipal de música. Serà la sisena que la ciutat té en funcionament i la primera que s'ubica a Sants-Montjuïc. Estarà situada a la cruïlla dels carrers Miquel Àngel i Papin, segons ha informat avui l'Ajuntament. L’edifici en construcció on s’ubicarà l’escola compta amb una superfície de més de 2.700 metres quadrats amb quatre plantes. Havia de ser la nova seu de l’Orfeó de Sants, que va desistir finalment de la seva construcció. Es preveu que el la nova escola de música entri en funcionament el curs 2021-2022. Incorporarà prop de 500 noves places a la xarxa, amb una plantilla docent d’entre 30 i 40 professionals.

El consistori va adquirir la finca i ara ha decidit destinar-la a un nou equipament per a educació musical. Serà la primera escola municipal de música situada a la meitat Llobregat de la ciutat. Ara no n'hi ha als districtes de les Corts ni Sants-Montjuïc.

La regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, ha destacat "la importància que un projecte musical com aquest s'ubiqui en aquesta part de la ciutat, al barri de Sants, i ha recordat que és una mancança històrica de la zona El comissionat d'Educació, Infància i Joventut, Miquel Angel Essomba ha posat en relleu que "el consistori treballa amb l'ambició que totes les persones, infants, però també adults, perquè puguin desenvolupar les seves aptituds musicals".

Els cinc centres existents actualment són Can Ponsic (Sarrià-Sant Gervasi), l’escola municipal de Música de Sant Andreu-Mestre Pich Santasusana, l’escola municipal de Música Eixample-Joan Manuel Serrat, l’escola municipal de música Nou Barris (Nou Barris), i l’escola municipal de música Can Fargues (Horta-Guinardó).

Actualment, s’està treballant en l'encaix de l'edifici actual, amb una superfície de més de 2.700 m2 amb les necessitats funcionals d'una escola de música de l'equipament educatiu. L'edifici compta amb quatre plantes, de les quals una és sota rasant. A la planta soterrani 1 hi haurà una aula per a grans agrupacions de 90m2, una altra de 105m2, una aula de percussió de 33 m2, una aula TIC de 16m2, tres aules de 20m2 i una aula de 33m2.

A la planta baixa s'hi ubicarà la consergeria i els despatxos per al personal de l’escola, a banda de la cafeteria i la biblioteca. A la primera planta hi haurà 13 aules/bucs individuals, una aula de 22m2, una sala de coordinació, i dues aules per a cors, de 36 i 66 m2.

A la planta segona,s'hi ubicarà la sala d’audicions, de 250m2 i amb un aforament per a prop de 300 persones de públic que, a més d’acollir les activitats pròpies de l'escola de música, podrà acollir altres activitats culturals incrementant l’oferta d’aquests equipaments al districte. Es treballarà per dotar aquesta sala d’una programació estable que inclouria representacions d’espectacles, audicions, arts escèniques, i activitats socials i culturals. El centre comptarà amb espais d’espera per a famílies i acompanyants dels menors de 12 anys.