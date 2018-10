Més de 570.000 menors de cinc anys moren cada any per la contaminació

Més de 570.000 nens menors de 5 anys moren cada any a causa de malalties respiratòries relacionades amb la contaminació de l'aire. Aquesta és una de les dades més destacades de l'últim informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha presentat a Ginebra en el marc de la primera Conferència Mundial sobre Contaminació de l'Aire i Salut. És la primera vegada que l'OMS avalua els efectes de la contaminació en els infants.

"La contaminació de l'aire també està vinculada als càncers infantils. Que les dones embarassades estiguin exposades a la contaminació de l'aire també pot afectar el creixement del cervell fetal. La contaminació de l'aire també està relacionada amb el deteriorament cognitiu en nens i adults", afegeix l'OMS.

La dels menors no és, però, l'única dada relacionada amb la salut. Segons aquesta organització els contaminants en l'aire també estan causant danys ambientals a llarg termini que impulsen el canvi climàtic, que, al seu torn, també constitueix una gran amenaça per a la salut i el benestar.

Set milions de morts a l'any

L'informe també destaca que el 90% de la població respira aire contaminat i que, per aquest motiu, moren més de 7 milions de persones cada any: un efecte "equivalent" al que provoca el tabac i "molt més alt" que les conseqüències derivades de prendre molta sal.

"De la contaminació de l'aire és difícil escapar-se'n", remarca l'estudi, que afegeix que "els contaminants microscòpics de l'aire poden lliscar més enllà de les defenses del nostre cos, penetrant profundament en el nostre sistema respiratori i circulatori, danyant els nostres pulmons, el cor i el cervell".

L'OMS destaca dos tipus de contaminació de l'aire, la que hi ha a l'ambient i la que es concentra a les llars, generada en gran part per per la combustió de materials com el carbó, la fusta o el querosè. Aquest tipus de contaminació mata, segons aquest informe, quatre milions de persones cada any i afecta sobretot països de l'Àfrica i l'Àsia i concretament les dones i els nens, que són els que encara acostumen a passar més temps a casa.

Per tot això, l'OMS i els seus socis, com el departament de Medi Ambient de les Nacions Unides, assegura que ja estan donant suport als països de diferents maneres, entre les quals hi ha un seguit d'eines que haurien d'ajudar a aplicar solucions d'energia domèstica més neta, com ara controlar millor l'ús de combustible a les llars i desenvolupar polítiques que expandeixin l'ús d'energia domèstica neta.