Més de 3.000 nous docents substituts alerten que es poden quedar sense feina si no es regularitza la seva situació

L'Òscar fa quatre mesos que és professor en un centre públic de Sabadell. És una de les 14.000 persones que ara fa un any es van apuntar a la borsa del departament d'Educació i, també, una de les 3.000 que des d'aleshores ha començat a treballar de mestre o professor per primer cop. Fins ara tenia un número provisional a la borsa, i estava previst que durant el març es regularitzés la seva situació. El departament d'Educació li havia d'adjudicar un número definitiu per estar en igualtat de condicions amb la resta d'interins. Però la conselleria va publicar fins a dues llistes suposadament definitives que al final va haver de deixar en suspens perquè estaven "plenes d'errors", ja que no es van comptar bé els mèrits. Sense cap resolució de la conselleria, tots aquests docents denuncien que estan en una mena de "llimbs" laborals que els podria deixar sense feina.

"Com que som docents provisionals, no podem entrar a les adjudicacions d'estiu ni accedir a les propostes de continuïtat al centre"

"Tot això, com ens perjudica? Com que continuem sent provisionals, no podem entrar a les adjudicacions d'estiu, que són per cobrir les vacants del curs que ve. Això vol dir que tenim una opció menys de treballar", lamenta l'Òscar. No se'ls considera membres de ple dret de la borsa, cosa que els suposa un "greuge comparatiu" respecte a la resta de personal docent interí. I malgrat que molts no estan d'acord amb el fet que les direccions puguin reclamar docents perquè es quedin més temps al centre, el col·lectiu lamenta que tampoc poden accedir a aquestes propostes de continuïtat. "L'amenaça de continuar sent provisionals cada cop és més alta", avisa.

Alarmats per la falta de respostes del departament, els afectats, units a la plataforma Afectades per la Borsa 19/20, van recórrer als sindicats. "Estem fent la mateixa feina que la resta dels nostres companys, però a nosaltres se'ns neguen uns drets que hauríem de tenir garantits", afirma l'Òscar, que denuncia que el col·lectiu està pagant "els errors del departament". Els sindicats, en una reunió feta ahir, ja han traslladat les queixes al conseller, Josep Bargalló.

Els portaveus van explicar que la suspensió de la publicació de la llista definitiva ha causat molta por, neguit i incertesa en més de 3.000 persones, perquè si el problema no es resol aviat poden quedar fora de les adjudicacions d'estiu i, per tant, no els comptarà l'experiència per al curs que ve. Segons els sindicats, el conseller es va comprometre a reunir-se amb ells en el marc d'una nova taula sectorial sobre el col·lectiu substitut. Els afectats diuen que la resposta és "insuficient".

"Volem tenir les mateixes oportunitats que la resta d'interins"

"Volem tenir les mateixes oportunitats que la resta", avisa l'Òscar. "Hem fet un gran esforç, en molts casos en situacions extraordinàries", assegura. Per exemple, deixant feines estables per entrar a la borsa o fent molts quilòmetres cada dia per anar fins al centre. "No som un número, al darrere hi ha gent que treballa en situacions molt inestables", conclou.

La revolta dels substituts

Les queixes dels substituts afectats per la borsa s'uneixen a les que fa unes setmanes feia el col·lectiu de Substituts i Substitutes en Lluita, una plataforma que agrupava uns 800 docents que denunciaven que la conselleria ha rescindit els seus contractes durant la pandèmia del coronavirus i reclamaven a la Generalitat que "es mantinguin" els seus llocs de treball.

Segons van dir, el tancament d'escoles i instituts ha enganxat alguns substituts a casa, pendents de cobrir un nou nomenament o bé cobrint una baixa que ja s'ha acabat o està a punt d'acabar-se. En condicions normals, els tornarien a trucar al cap d'uns dies per atorgar-los alguna nova destinació –alguna baixa, un permís de paternitat o maternitat...– però des de la declaració de la pandèmia el departament ha aturat els nomenaments.

Fonts del departament d'Educació han explicat a l'ARA que aquestes substitucions no s'estan cobrint per "motius pedagògics", perquè la instrucció no és replicar virtualment el que es feia a l'aula. És a dir, no hi ha d'haver un mestre per assignatura ni aula, sinó un "acompanyament a l'alumne" que ja fan els tutors dels centres. Les mateixes fonts han indicat, alhora, que hi haurà alguns casos en què sí que es podran nomenar substituts, com per exemple si algun centre té un gran nombre de baixes o bé per donar suport extra als estudiants de segon de batxillerat.