El Mobile arrenca amb mobilitzacions en contra i a favor del rei

La visita del rei Felip VI per inaugurar el Mobile World Congress no passarà desapercebuda. Ja hi ha convocades diverses concentracions, tant a favor com en contra del rei Felip VI, per a aquesta tarda. La CUP, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat per a les 9 de la nit una cassolada contra el monarca: "Fem la cassolada més gran del món", diu el cartell de la convocatòria.

"Aquest diumenge el rei Felip VI ve a Barcelona. Rebem-lo fent una gran cassolada per haver donat suport a la repressió policial contra votants pacífics l'1-O", ha escrit Òmnium en el seu compte de Twitter. L'entitat aconsella fer sonar el clàxon en el cas que a les 9 de la nit s'estigui al cotxe.

Aquest diumenge el rei Felip VI ve a Barcelona. Rebem-lo fent una gran cassolada per haver donat suport a la repressió policial contra votants pacífics l'1-O.



📅 Diumenge, 25 de febrer

Com a avantsala de tot això, diverses desenes d'independentistes pertanyents als CDR estan rebent els congressistes a l'aeroport del Prat amb cartells en què reivindiquen drets humans, llibertat i democràcia. Els CDR fan una crida a concentrar-se, a partir de les 17.30, a la plaça Urquinaona i l'avinguda de la Catedral: "Porteu cassoles, xiulets i altaveus. Soroll i xivarri, que se senti la veu del poble". El sopar inaugural del Mobile, que comptarà amb la presència del rei Felip VI, se celebra avui al Palau de la Música.

Avui a les 17:30 ens trobem a Plaça Urquinaona i a Avinguda de la Catedral.



També hi ha previstes mobilitzacions a favor de la visita del rei a Barcelona. La Coordinadora per Tabàrnia, al costat d'altres associacions, ha convocat una concentració a les 5 de la tarda a la plaça Catalunya amb l'objectiu de "donar la benvinguda al cap de l'Estat", segons indica la plataforma Tabàrnia al seu compte de Twitter.

- 25/2/18 A las 17:00h concentración en Plaza de Cataluña de Barcelona, convocado por la nueva @CPTabarnia que coordina a docenas de asociaciones (entre las que se encuentran Plataforma por Tabarnia y Barcelona is not Catalonia).



La concentració pretén convertir-se en "un acte de desgreuge a qui ha sabut defensar l'estat de dret amb l'hegemonia moral que atorga estar del costat de la llibertat, l'estat de dret i la llei", segons explica la coordinadora en un comunicat.

També en suport al monarca hi ha convocada una altra concentració, en aquest cas a les 6 de la tarda a la plaça Urquinaona, amb l'objectiu de "neutralitzar l'escarni anunciat per part de grups radicals independentistes", segons una convocatòria, promoguda per sis ciutadans anònims.