El Mobile nega l'entrada a una dona perquè anava amb la seva filla lactant

El Mobile World Congress va negar dimarts l'entrada a una dona que anava amb la seva filla de cinc mesos lactant. La dona portava la seva filla, adormida, en una motxilla de roba arrapada al cos. L'organització va al·legar que no poden entrar al recinte menors de 16 anys i la direcció es va negar a fer una excepció per a aquesta mare treballadora que pretenia accedir al recinte del 4YFN, on aquell dia se celebraven unes jornades per la inclusió de la dona al món tecnològic, el Women4Tech.



Berta Calders és una professional organitzadora d’esdeveniments autònoma amb clients internacionals i, tal com ella explica, en aquests moments compagina la criança de la seva filla amb l'organització de la Coworking Europe Conference. Segons Calders, ella i el seu company van arribar al taulell, van recollir les seves respectives acreditacions i aleshores van ser alertats que no podien accedir al recinte amb el nadó. "Ens van dir que els menors de 16 anys no podien accedir al centre i jo els vaig explicar que la nena era lactant, i que durant l'estona que jo estaria a dins treballant necessitaria la mare", explica Calders a l'ARA.



Davant la negativa, Calders va demanar parlar amb direcció. "Ens van fer fotografies del DNI, del meu i del de la nena i ens van fer esperar 20 minuts. Passat aquest temps, les dues dones del taulell van tornar i ens van explicar que la nena no podia entrar, i que per accedir al recinte amb ella hauríem hagut de fer una petició amb antelació perquè direcció pogués valorar el cas", explica aquesta mare treballadora.



La impossibilitat d'accedir amb la nena al recinte, la dependència del nadó de la seva mare i el fet que es tractava d'una qüestió professional, van fer que, finalment, només accedís a no entrar perquè el seu company home no es perdés la conferència. "Des de dins ell no parava d'enviar-me fotografies molt hipòcrites, amb cartells on es parlava d'inclusió de la dona al mercat laboral. Jo em pregunto, quines dones? Només les que no són mares? Perquè a mi em van deixar fora per tenir aquesta condició", lamenta Calders, que afegeix que el que li va passar a ella és directament una "discriminació" pel fet de ser dona: "Em sembla increïble que es parli del '4 Years From Now' (4YFN) quan la realitat és que seguim 40 anys enrere".



"El 4YFN i el MWC ens han ensenyat que si vols ser una #womenintech, més val que no tinguis fills. Promoció de valors versus realitat no coherents, hipocresia, crua realitat la nostra", denuncia Calders en una carta que ha fet pública. "És vergonyós que se'ns discrimini perquè vulguem conciliar, de veritat i d'una vegada per totes, no com s'ha fet fins ara", critica. "Necessitem un canvi de sistema, un sistema que reconegui la maternitat no només com un tema propi de la dona, sinó com una cosa valuosa", conclou Calders.



Aquesta no és la primera polèmica relacionada amb les dones que afecta l'edició d'aquest any del Mobile. Hores abans de començar, l'ARA també va explicar que les empreses que feien contractacions d'hostesses per al congrés pagaven més sou a les noies que feien més d'1,75 metres. El sou per a elles és de 7,2 euros bruts l'hora mentre que les que són més baixes cobren un euro menys.