Montserrat crea una comissió independent de transparència per analitzar denúncies d'abusos sexuals

El monestir de Montserrat ha iniciat els tràmits per crear una comissió independent de transparència per analitzar els possibles casos d'abusos sexuals que afectin el seu àmbit d'actuació. Arran de la denúncia feta per l'antic escolta dels Nois de Servei Miguel Ángel Hurtado, i "en prevenció de la possible aparició de més denúncies", segons han explicat a l'ARA fonts del monestir, la plana major de l'abadia ha pres la decisió de crear aquest grup, que estarà format per tres persones independents i, en qualitat de secretari, un monjo de la congregació que actuarà com a secretari i que tindrà veu però no vot.

La intenció del monestir, i amb aquest objectiu ja ha iniciat els pertinents contactes, és que la comissió estigui formada per qui designi la degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Maria Eugència Gay, qui designi la Conferència Episcopal Tarraconense, que ja participa en una comissió de seguiment i assessorament en casos d'abús sexual, i qui designi la Fundació Vicky Bernadet.

Els integrants de la comissió tindran accés al material i la documentació de què disposi el monestir, així com una adreça de correu electrònic 'ad hoc' per a qui vulgui informar de casos en confidencialitat. També analitzaran qualsevol cas que es faci públic, tant si es denuncia als mitjans com si és directament a la policia.

"La voluntat de transparència és rotunda, els abusos sexuals són execrables i Montserrat no té cap intenció d'amagar-los si s'han produït", expliquen fonts del monestir, que insisteixen que, en el cas d'Hurtado, la clau va ser "la voluntat de la família de no denunciar en el seu moment", i asseguren que "estem del tot d'acord" amb a la proposta que ha fet aquest matí Miguel Ángel Hurtado que els casos no prescriguin fins que la víctima tingui més de 50 anys.