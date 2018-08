Els Mossos no van retirar la pancarta contra Felip VI perquè "no posava en perill" ni béns ni persones

Els Mossos d'Esquadra no van retirar la pancarta contrària a Felip VI durant l'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A a la plaça Catalunya perquè "no posava en perill" ni béns ni persones. Així ho valora el director general de la policia catalana, Andreu Martínez, en una carta en què respon a la petició d'informació que va fer la delegació del govern espanyol el mateix dia de la commemoració. A la missiva, Martínez explica que el dispositiu de seguretat format per diferents cossos policials va "plantejar la conveniència" de retirar la pancarta, i que es va fer "alguna actuació preliminar". De fet, el director general, que adreça la carta a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, li recorda que ella mateixa ho va poder comprovar, atès que era allà el 17 d'agost a la matinada durant les actuacions.

Però Martínez afegeix que, atesa la "ubicació" de la pancarta i un cop constatat que la instal·lació "no posava en perill, pel seu risc de caiguda immediata, la seguretat dels béns ni de les persones", la direcció general dels Mossos "va prendre la decisió" de no retirar-la i d'adoptar "les mesures de seguretat preventives necessàries". En aquest sentit, Martínez explica que es va establir un perímetre de seguretat amb tanques i amb presència policial que "va garantir en tot moment el desenvolupament normal de l'acte". També subratlla que "no es va produir cap incident rellevant que pogués comprometre la seguretat de l'acte ni dels assistents".

Finalment, sobre la qüestió de si el rètol tenia permisos, la direcció general de la policia catalana indica que es va comunicar la seva existència a l'Ajuntament de Barcelona, perquè determinés si tenia l'autorització corresponent com a administració competent. Per això, considera que cal adreçar la pregunta a l'Ajuntament, que és qui té la competència sobre la matèria.