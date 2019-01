Cinc detinguts, quatre d'ells menors, en un operatiu policial al Raval

Cinc persones van ser detingudes dijous, quatre de les quals eren menors, en l'operatiu policial conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra als jardins de Sant Pau del Camp del Raval, al districte de Ciutat Vella. El dispositiu va començar poc després de les 20 hores i va acabar al voltant de les 22 h. Un dels detinguts, major d'edat i d'origen subsaharià, tenia una ordre de cerca i captura. Els quatre menors estan relacionats amb el robatori d'un mòbil a una jove que s'hauria produït al mateix parc una hora abans d'iniciar l'operatiu. Els agents els vinculen al robatori perquè portaven documentació de la víctima. A més, també es va identificar un altre menor que hi havia al parc.

Els agents van identificar també les persones que hi havia al parc, que van accedir a abandonar la zona amb les seves pertinences. El servei de neteja va recollir les deixalles que van deixar.

Aquest operatiu, que s'anirà repetint periòdicament, es va fer per les queixes veïnals i la percepció d'inseguretat que hi ha en aquesta zona. L'objectiu era garantir la seguretat ciutadana, d'una banda, però també fer complir l'ordenança de convivència ciutadana. Segons la policia, als jardins de Sant Pau s'hi concentren grups de consumidors i persones que hi passen la nit i hi acumulen ferralla i altres objectes. També s'han identificat menors no acompanyats, els anomenats 'menes'. En aquests casos, els agents s'han posat en contacte amb la DGAIA perquè se'n faci càrrec.