Els Mossos desallotgen el segon espai ocupat pel Banc Expropiat

Els Mossos d'Esquadra desallotgen, des de primera hora d'aquest dimecres, el segon espai ocupat pel col·lectiu del Banc Expropiat, que se situa, també, a la Travessera de Gràcia a només uns 50 metres de distància del primer espai ocupat. Fonts policials, han assegurat que quan els agents han arribat al local no hi havia ningú al seu interior, però mantenen un ampli desplegament a la zona. El col·lectiu ha convocat una concentració de rebuig, ara mateix, a la cruïlla dels carrers Torrent de l'Olla amb Travessera de Gràcia.

#URGENT



Avui, 22 de novembre a les 8:30h, el Mossos d'Esquadra estan desallotjant la Sucursal del @Banc_Expropiat.



Convoquem concentració de rebuig, ara mateix, al creuament dels carrers Torrent de l'Olla amb Travessera de Gràcia.



Atentes a properes convocatòries. — 🔸 Banc Expropiat 🔸 (@Banc_Expropiat) 22 de novembre de 2017

Aquest espai es va ocupar a mitjans del mes d'agost de l'any passat. Els membres del Banc Expropiat van explicar, llavors, que es tractava d'un local provisional i que la intenció seguia sent reocupar l'antiga oficina bancària de Caixa Catalunya on estaven originalment. El Banc Expropiat manté ocupat, d'altra banda, l'antic centre d'atenció primària del carrer Quevedo, on va entrar el passat mes de setembre i que és on organitzen les activitats.

El primer local del Banc Expropiat, situat a la Travessera de Gràcia, 181; va ser desallotjat, per primer cop, el mes de maig del 2016 després d'una llarga resistència amb persones lligades a bidons de ciment, i va ser reocupat i d esallotjat en diferents ocasions. Les manifestacions de protesta pel desallotjament van acabar amb aldarulls.