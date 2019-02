Els Mossos detecten el primer narcopís al districte de Sant Martí

Els Mossos d'Esquadra han detectat el primer narcopís al districte de Sant Martí de Barcelona. Els agents han desmantellat aquest matí un habitatge al carrer Còrsega on es distribuïa i es consumia droga. Els agents van comprovar que el narcopís funcionava des de principis d'aquest any i han fet un operatiu aquest dimecres que ha començat a quarts de set del matí. En l'actuació els Mossos han detingut dues persones, una dona de 35 anys de nacionalitat portuguesa i un home de 34 anys de nacionalitat espanyola. Quan ha acabat el dispositiu, els agents han lliurat el pis al seu legítim propietari per cessar l'activitat del tràfic de droga en aquest domicili.

En l'operatiu els Mossos també han requisat pastilles d'èxtasi i metamfetamina, diners i estris per a la manipulació de la droga. De fet, la detenció de l'home s'ha fet quan estava acabant el dispositiu i ell s'ha presentat, sense tenir coneixement de l'operatiu policial, al pis. L'home portava una balança de precisió i substàncies estupefaents, pastilles d'èxtasi i ketamina. Els Mossos han considerat que la seva actuació ha evitat que aquest narcopís al districte de Sant Martí s'hagi convertit en un punt d'atracció permanent per a persones toxicòmanes i ha comportat el restabliment de la normalitat en aquest bloc del carrer Còrsega de Barcelona.

La investigació policial va començar arran de diverses informacions que alertaven que un pis ocupat il·legalment d'una finca del carrer Còrsega s'havia transformat en un punt de venda i consum de droga. Els agents van fer dispositius de vigilància al voltant del domicili i van observar que diverses persones entraven a l'immoble. Quan sortien, els agents les aturaven, i quan les escorcollaven, a vegades els trobaven substàncies estupefaents, com ara haixix, heroïna o metamfetamines. En altres ocasions comprovaven que les persones tenien l'actitud d'estar sota els efectes del consum de droga. Els Mossos van constatar que la majoria de les persones que accedien al narcopís trigaven molta estona en sortir, cosa que evidenciava que el domicili s'havia convertit en un espai per consumir droga.