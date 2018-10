Els Mossos entraran divendres al centre estatal d'intel·ligència contra el terrorisme

La primera reunió de la Comissió Mixta de Seguretat entre l'Estat i la Generalitat celebrada aquest dimarts ha derivat en l'acord perquè es faci efectiva la plena integració dels Mossos d'Esquadra al sistema de coordinació d'investigacions del CITCO (Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat) el divendres 5 d'octubre.

Per millorar la comunicació i les tasques conjuntes, a més de tancar la ja anunciada entrada dels Mossos a l'òrgan espanyol, la comissió ha abordat com la unitat estatal de l'Europol pot habilitar els Mossos per tenir accés al sistema SIENA, d'intercanvi d'informacions entre diferents policies europees. També s'estudia incloure els Mossos en el conveni d'aplicació de l'acord Schengen perquè els Mossos siguin agents habilitats per dur a terme "persecucions en calent". Els grups de treball que posaran en marxa aquests processos haurien de començar en un termini d'entre quinze dies i un mes.

A mitjans d'agost el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que la seva absència, especialment polèmica després de les llacunes i errors en les investigacions de l'atemptat del 17-A, es devia a un error "tècnic" i no "polític".

La comissió també ha acordat crear un grup de treball per millorar la coordinació en la lluita contra la violència de gènere i en el CAT112, servei d'emergències de la Generalitat, on s'incorporarien les forces policials de l'Estat. Un altre grup de treball hauria d'obrir les portes a l'ampliació d'efectius dels Mossos d'Esquadra.

A la comissió hi han participat Teresa Cunillera, delegada del govern central a Catalunya, i alts càrrecs de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per part de l'Estat, així com el secretari general del departament d'Interior, Brauli Duart, i el director general dels Mossos, Andreu Joan Martínez, entre altres càrrecs de la policia catalana.