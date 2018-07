Els Mossos formaran els vigilants privats sobre terrorisme jihadista

Els Mossos d’Esquadra formaran els vigilants privats sobre terrorisme jihadista. Ho ha admès el director general de Policia, Andreu Martínez, en una carta enviada a l’agrupació de treballadors de seguretat privada ADN Sindical, i ho han confirmat a l’ARA fonts del departament d’Interior. De moment preparen l’estructura del curs i els recursos que els caldran, i esperen poder fer la formació entre els mesos d’octubre i desembre.

El curs pretén ajudar a la prevenció, explicar què és l’extremisme violent jihadista i com es concreta a Catalunya. Segons fonts d’Interior, s’hi ensenyarà com funcionen els processos de radicalització i quins són els indicis que poden ajudar a detectar algú que s’hagi radicalitzat. També s’impartiran directrius sobre com s’ha actuar en cas d’atemptat o si es troba un paquet perillós.

La Policia Nacional ja va oferir el 27 de juny quatre hores i mitja de formació sobre terrorisme als vigilants privats de la zona de Madrid. El curs el va convocar la Red Azul -el projecte per impulsar la col·laboració entre la Policia Nacional i la seguretat privada- i hi podien assistir tots els treballadors del sector. S’hi van explicar recomanacions per actuar en les concentracions de persones per prevenir atemptats i per respondre “en cas d’un incident en el qual es produeixi un desplaçament massiu incontrolat de persones”. També hi van participar especialistes de desactivació d’explosius per indicar “els procediments d’actuació davant la localització d’un paquet sospitós i el seu tractament fins a l’arribada de les forces i cossos de seguretat”.

No és la primera vegada que la Policia Nacional es dirigeix al sector de la seguretat privada per parlar de terrorisme jihadista. Tal com va avançar aquest diari, segons el director de seguretat de Bankia, Juan Manuel Zarco, ell va participar, amb els seus homòlegs de les principals empreses del sector, en una reunió a la Comissaria General de Seguretat Ciutadana de Madrid un any abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Allà, segons Zarco, els van dir que d’avant d’un atac terrorista l’equip de seguretat de cada empresa havia de mantenir sempre “el contacte visual” amb els agressors i esperar la policia. Quan arribessin els cossos de seguretat públics s’hi enfrontarien conjuntament, i quan ho fessin s’haurien de mantenir les posicions, “protegits adequadament”, i no es podria retrocedir. En el moment del contraatac tampoc s’aturarien a atendre els ferits. Fonts de la conselleria d’Interior descarten que, com a mínim per ara, estigui previst donar directrius d’aquesta mena en el curs que faran els Mossos a finals d’any.

Compromís amb la prevenció

“Estic profundament compromès amb el mandat del nostre Parlament de treballar, de manera integral, en diferents àmbits per millorar l’eficàcia en la prevenció i la lluita contra el terrorisme”, deia Andreu Martínez a la carta que va enviar l’11 de juliol al president d’ADN Sindical, Domingo Bley, i a la qual ha tingut accés aquest diari. També li comunicava -gairebé un any després dels atemptats del 17-A- que l’àrea central de policia administrativa dels Mossos “està treballant per dur a terme una formació adreçada específicament a vigilants de seguretat sobre terrorisme jihadista”. Afegia que la preparen de cara a l’últim trimestre de l’any. Segons Interior, la iniciativa de fer el curs és de l’àrea de policia administrativa i respon a la demanda del sector.

ADN Sindical ha reclamat aquesta formació reiteradament des de l’any 2015. El novembre del 2016 el sindicat la va tornar a demanar després de saber que s’havia convidat els directius i els comercials de les empreses de seguretat a una jornada sobre jihadisme que s’havia fet a l’octubre però no als vigilants. El programa incloïa explicacions sobre la propaganda del Daeix i indicadors per detectar activitat jihadista, sobre els explosius que fan servir i sobre respostes en situacions de crisi. L’última petició, la del juny, ha aconseguit la resposta positiva.