Els Mossos detenen a Terrassa un franctirador que volia disparar contra Pedro Sánchez

Els Mossos van detenir a Terrassa un franctirador que volia disparar contra Pedro Sánchez, segons avança 'Público' i han confirmat a l'ARA fonts policials. L'operació va tenir lloc el setembre passat, i el dia de la captura la policia li va trobar 16 armes de foc a casa, segons 'Público'.

Arrested a man in Terrassa who wanted to kill the President of the Spanish Government, @sanchezcastejon. The arrested, who had an arsenal of weapons at home, is in prison