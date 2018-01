Els Mossos investiguen la violació d'una dona a l'entorn de l'estació de tren de Sant Andreu de Llavaneres

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una violació que s'hauria produït el passat 28 de desembre a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). Els fets, segons ha pogut saber l'ACN, van passar a primera hora del matí a l'entorn de l'estació de tren de Sant Andreu de Llavaneres. La víctima és una dona d'entre 40 i 50 anys i veïna de Mataró que anava a la feina per un camí que transcorre paral·lel al mar i a les vies del tren, entre les estacions de Mataró i Llavaneres.

L'agressor l'hauria sorprès a tocar del pas soterrat de les vies, a l'alçada de la mateixa estació de Rodalies de Llavaneres. Segons alguns dels testimonis que la van socórrer, la brutalitat de l'agressió va deixar la dona amb la cara desfigurada i va haver de ser traslladada a l'Hospital de Mataró.

L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i ara per ara no hi hauria encara cap detingut.