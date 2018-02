Els Mossos investiguen la desaparició d'un noi de 13 anys que dilluns no va tornar a casa

L'Antoni Navarro, de 13 anys, va desaparèixer dilluns passat a Barcelona. La seva mare l'havia acompanyat al matí fins a l'institut, al barri d'Horta-Guinardó, i al vespre el pare en va denunciar la desaparició en comprovar que no havia tornat a casa. Els Mossos d'Esquadra investiguen des d'aleshores on podria ser el Toni, com el coneixen amics i familiars, i la mare ha omplert Cerdanyola del Vallès de cartells amb la seva foto demanant ajuda als veïns.

El Toni va passar el cap de setmana a casa de la seva mare, a Cerdanyola, i dilluns havia de tornar amb el pare, que viu a Barcelona i en té la pàtria potestat. Però a les 21.30 h encara no havia arribat a casa, i el pare va telefonar a la seva exparella per saber si havia anat a dormir amb ella. Immediatament van denunciar la desaparició del noi a la policia, i ara fa dos dies que no tenen cap informació del seu fill.

Dilluns, en arribar a l'institut, el Toni portava un suèter de color blau fosc, pantalons de xandall negres i blancs, una jaqueta Napapijri amb caputxa i unes vambes Nike també negres i blanques. La família demana que qualsevol persona que el vegi es posi en contacte amb la policia o truqui al 112.