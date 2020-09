Neix un nou laboratori per impulsar la recerca sobre malalties pediàtriques

Cardiopaties congènites, afectacions neurològiques durant el desenvolupament prenatal, distròfia muscular o convulsions són problemes de salut afortunadament poc freqüents entre els nounats i els lactants, però gens estranys als ulls dels especialistes. Tot i que el diagnòstic d’aquestes patologies és cada vegada més acurat, no és estrany que es descobreixin a mesura que el nounat creix o quan els seus efectes són difícils de revertir, si no irreversibles. Per afinar en el diagnòstic d’aquestes malalties pediàtriques greus i el seu posterior tractament, l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) han creat un laboratori conjunt que incorporarà tècniques fotòniques per millorar el diagnòstic i el tractament de pacients pediàtrics crítics. El nou institut, que es formalitza avui, té el suport de les fundacions Joan Ribas Araquistain i Cellex.

Que esdevinguin “adults sans”

L’objectiu final és que els nounats amb patologies greus de diagnosi difícil esdevinguin “adults sans i independents”. Algunes d’aquestes afectacions, que en alguns casos són silents, poden comprometre seriosament la qualitat de vida de l’infant o fins i tot desembocar en un final tràgic. Per evitar-ho cal introduir millores en el diagnòstic, en la monitorització i el seguiment del pacient pediàtric i també en el seu tractament, destaquen Lluís Torner, director de l’ICFO, i Emili Bargalló, de l’IRSJD. Una manera de fer-ho possible és generant “tècniques més precises i no invasives”, cosa que la fotònica -l’aplicació de les propietats de la llum a través de noves tecnologies- pot aconseguir. Les tecnologies fotòniques aporten més qualitat i precisió a les eines de diagnòstic basades en la microscòpia o la imatge. Així mateix, permet la creació de ginys específics per al monitoratge de marcadors concrets i el desenvolupament d’eines terapèutiques i quirúrgiques altament sofisticades.

Un dels projectes que desenvoluparà el nou laboratori és el diagnòstic i seguiment de nadons amb cardiopatia congènita. Aquesta malaltia reporta fins a 400 casos cada any només a Barcelona. El 40% requeriran una intervenció cardíaca durant el primer any de vida. L’objectiu és monitoritzar el cervell per detectar problemes neurològics que puguin afectar el creixement després de l’operació quirúrgica, com podria ser un TDAH derivat de les múltiples intervencions.

Si la vigilància és un objectiu, també ho són tècniques de microscòpia avançades i d’anàlisi d’imatges. En un projecte inicial, per ser aplicades al seguiment de distròfies musculars degeneratives, així com també convulsions en nadons i lactants de causa desconeguda i impacte poc predictible, per bé que la majoria deriven de trastorns del neurodesenvolupament. El laboratori conjunt té la intenció d’estudiar la relació entre alteracions metabòliques durant les convulsions i afectacions neurològiques del desenvolupament amb l’objectiu d’establir estratègies de neuroprotecció que minimitzin els efectes de les convulsions.