"No he fet res, no he fet res!": el crit del detingut pels crims de Susqueda abans de reprendre els escorcolls

Els escorcolls a Anglès (Selva) pel doble crim de Susqueda s'han reprès aquest dimarts al matí. Simultàniament fan dos registres, un a la casa del carrer Nou on hi ha el suposat autor material del crim, Jordi Magentí Gamell, i l'altre a l'immoble de la Font del Canyó 16, on hi ha el seu fill arrestat per tràfic de drogues.

Els Mossos d'Esquadra han traslladat Jordi Magentí Gamell al carrer Nou (el domicili del seu oncle) i, mentre entrava a l'immoble, ha cridat "no he fet res, m'estan volent posar un mort que jo no he fet, no he fet res". Els investigadors, però, afirmen que no tenen cap dubte que Magentí Gamell és qui va matar la parella del Maresme desapareguda al pantà de Susqueda a finals d'agost.

Si es confirmés, no seria el primer cop que comet un assassinat. L'any 2000 l'Audiència de Girona el va condemnar a 15 anys de presó per matar la dona a trets l'any 1997, dels quals en va complir dotze: va sortir el 2009 en llibertat condicional, quan havia complert tres quarts de la pena, com es fa en els casos de bon comportament a la presó.