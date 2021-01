"Obrir les escoles per lluitar contra la desigualtat educativa": 90 experts a favor de l'educació presencial

El curs escolar es reprèn aquest dilluns després de vint dies de vacances de Nadal i, com ja va passar al mes de setembre, ho fa amb la pressió sobre els centres educatius, colpejats per la gestió diària dels confinaments de grups bombolla i amb la incertesa de si es podrà resistir fins a final de curs o caldrà tancar els centres en algun moment pel descontrol de la pandèmia. "Hi ha una gradació de serveis públics essencials i l'escola és el servei públic més essencial després dels hospitals", ha assegurat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que en una entrevista a La 2 Catalunya ha insistit que els centres educatius seran l'últim sector que tancarà si hi ha un nou confinament total de la població.

Això és, precisament, el que han demanat també uns noranta professionals vinculats a l'educació, la sociologia, l'economia, la ciència política, la psicologia i la pedagogia, entre altres branques, que han publicat un manifest en què es posicionen "a favor de l'obertura escolar, com a instrument essencial de lluita contra la desigualtat educativa i garant de l'equitat social". Per fer-ho, diuen els experts, calen "recursos, voluntat política i la participació de tota la comunitat educativa". Entre altres persones, han signat el text els sociòlegs Marina Subirats i Xavier Bonal i el director de l'Unesco International Institute for Higher Education, Francesc Pedró.

Una vintena d'epidemiòlegs i estadístics demanen posposar la tornada a l'escola davant d'una pandèmia "descontrolada"

El manifest d'aquest dilluns és una mena de resposta velada a la carta que una vintena d'epidemiòlegs i estadístics van enviar al departament de Salut demanant un ajornament de la reobertura de les escoles per no propagar el virus després de les festes de Nadal. Experts en epidemiologia com Alex Arenas, Salvador Macip i Oriol Mitjà van signar una missiva en què reclamaven el tancament dels centres educatius, si més no de secundària, o un ajornament de la represa escolar, un fet que també van demanar els sindicats de professors, com a mínim fins que es faci el cribatge als professionals dels centres. En canvi, educadors i sociòlegs, entre altres branques de la ciència social, asseguren que els "sorprèn que [...] algunes veus exigeixin un nou tancament de les escoles" quan no hi ha una "evidència contundent" que la nova soca del virus sigui més contagiosa entre els infants i quan "s'ignoren els costos socials de l'absència escolar".

De fet, els investigadors en educació i sociologia asseguren en el text que "les decisions polítiques no poden respondre únicament al risc de contagi i no poden deixar de tenir en compte els costos socials que se’n deriven, i que afecten moltes esferes de la societat", i alerten que un nou tancament dels centres agreujaria encara més els "efectes negatius" de la pandèmia en infants i joves, no només per la "reducció del seu ritme d'aprenentatge", sinó també en la seva "salut física, mental i emocional".

En aquesta línia, Bargalló ha afegit, a més, que fins i tot entre els científics no hi ha hagut unanimitat, perquè, si bé és veritat que experts com Mitjà han demanat que es tanquin els centres, hi ha hagut altres veus, com la Societat Catalana de Pediatria, que "han sigut molt clares en recomanar l'obertura" de les escoles. El conseller ha assegurat que l'única evidència que hi ha és "pedagògica": "Cada dia que un alumne està sense anar a l'escola és un dia perdut".

Cribatges massius... i molt fred a les aules

L'inici del segon trimestre escolar estarà marcat per dos factors més. Un d'ells és el cribatge massiu als centres educatius amb automostres. Per això, s'enviaran més de 170.000 mostres i durant tres setmanes els treballadors d'escoles i instituts que ho vulguin podran fer-se una PCR. Segons ha dit, el cribatge no s'ha fet abans de començar les classes perquè "era millor deixar esperar uns dies per enganxar les incidències, i la millor manera és fer-ho quan estan a l'escola".

L'altre és el fred. Després que una quarantena d'escoles no hagin pogut obrir a causa del temporal de neu –el Priorat, amb 16 centres, és la comarca més afectada–, Bargalló ha explicat que avui mateix els centres rebran "noves indicacions sobre com ventilar les aules" i ha alertat que "no cal obrir-ho tot alhora". El conseller ha dit que en algunes zones caldrà estar "molt pendents" de garantir el confort tèrmic i alhora la ventilació correcta per evitar els contagis malgrat el fred, i per això ha assegurat que el Govern està en disposició d'oferir "tots els aparells de ventilació mecànica que siguin necessaris".