Onze persones ateses per un incendi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat

Onze persones han sigut ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) aquest dimarts al migdia per un incendi en un pis situat al carrer del Jardí de l'Hospitalet de Llobregat, segons han informat els Bombers. Totes les afectacions han sigut de caràcter lleu, la majoria per inhalació de fum. Alguns dels afectats han sigut traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu, altres al Moisès Broggi, al de l'Hospitalet i a la Creu Roja.

El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'incident a les 13.50 h, quan se l'ha informat sobre un foc en un habitatge a la primera planta d'un edifici de quatre pisos. Un cop al lloc dels fets, els Bombers, que hi han enviat nou dotacions, han constatat que les flames atacaven el menjador i la galeria de l'immoble. El fum ha afectat la primera planta de l'edifici, així com les plantes superiors, ja que s'ha propagat per un pati interior. L'incendi s'ha donat per controlat a les dues de la tarda.

Les tasques dels Bombers han inclòs també l'evacuació de veïns que s'havien refugiat a la tercera planta de l'edifici. Les tasques del cos d'emergències s'han donat per acabades cap a les cinc de la tarda, un cop s'ha ventilat i revisat tot el bloc.