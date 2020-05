La Paeria portarà a la Fiscalia el cas d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida destapat per l'ARA

La Paeria portarà a la Fiscalia els casos d'abusos sexuals que ha destapat el diari ARA a l'Aula de Teatre de Lleida. El consistori que encapçala Miquel Pueyo portarà el cas novament a la justícia perquè s'investigui l'actuació d'Antonio Gómez com a director i professor de l'escola municipal. Així ho ha confirmat l'alcalde de la ciutat a través de les xarxes socials. "El govern de la Paeria assumeix la seva responsabilitat i anirà fins on calgui per posar al descobert tots els silencis i totes les irregularitats. Tolerància zero amb les violències contra les dones", ha dit Pueyo. La Paeria també ha assegurat que estudiarà la concessió administrativa amb l'Aula de Teatre de Lleida.



En una investigació publicada aquest cap de setmana, l'ARA ha revelat els abusos que Antonio Gómez –i un segon professor, Ruben Escartín– van perpetrar a desenes d'alumnes, moltes d'elles menors. L'any 2018 nou d'aquestes noies van denunciar els dos professors per abusos entre els anys 2001 i 2008, però el cas havia prescrit i es va acabar arxivant. Ara, però, han aparegut més casos de noies que van patir durant els últims anys les actituds i males praxis de Gómez.