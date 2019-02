El Papa Francesc: "Cap abús no ha de ser encobert ni infravalorat"

El Papa Francesc ha fet públiques aquest diumenge les conclusions de la cimera contra els abusos sexuals a l'Església amb diverses estratègies, que passen per tutelar menors amb l'objectiu de protegir-los, evitar "infravalorar" cap cas, treballar per formar els sacerdots i el seu compromís amb la santedat, actuar amb mesures disciplinàries amb la "màxima serietat", acompanyar les víctimes, protegir-les en l'àmbit digital i lluitar contra el turisme sexual. "Cap abús no ha de ser encobert mai com era habitual en el passat", ha garantit el pontífex, que veu l'origen d'aquesta "brutalitat" en "la mà del mal". Amb tot, no ha concretat les mesures específiques a les quals s'hauran d'enfrontar els abusadors, com reclamaven les víctimes.



Els 190 presidents de les conferències episcopals han estat citats pel Papa Francesc a una trobada contra els abusos sexuals sense precedents que s'ha celebrat entre dijous i aquest diumenge a porta tancada al Vaticà.

En la compareixença pública que ha fet Bergoglio ha explicat que no hi ha "explicacions" per als abusos, que "coratjosament" creu que s'han de reconèixer i considera que darrera hi ha el "misteri del mal" que "s'acarnissa amb els més febles". "Hem de marginar els abusos amb mesures disciplinàries dins i fora de l'Església", ha reblat.

Darrera silenci dels nens, assegura el Papa, hi ha acarnissadors "plens d'hipocresia". "Hem d'escoltar el sufocat crit silenciós dels nens. No podem consentir l'abús de poder i d'autoritat", ha assegurat.



Per tot això, ha demanat a l'Església que se "sobreposi" a les "polèmiques ideològiques" i les "polítiques periodístiques que sovint instrumentalitzen per interessos diversos els drames" i ha anunciat que s'adaptaran les "mesures necessàries" per combatre els abusos. Així, ha proposat en primer terme reforçar les directrius Conferència Episcopal amb la unitat dels bisbes en l'aplicació de paràmetres que tinguin valor de normes i no només d'orientació.

El Papa també ha demanat publicar les dades general que, al seu parer, són sempre parcials per donar un "quadre de gravetat i de profunditat a aquesta plaga".

Testimonis de víctimes

A la reunió s'hi ha sentit testimonis de víctimes tant de manera presencial com a través de vídeos. Només hi ha assistit presidents de conferències episcopals i per tant no hi ha hagut presència catalana, però els bisbes de Catalunya ja han anunciat que posteriorment convocaran una reunió extraordinària per concretar mesures "rigoroses" a partir de les indicacions que arribin del Vaticà.

