Parlen els pacients: "No fan vaga només per ells, la fan per nosaltres"

Tercer dia de vaga dels professionals de primària i de la sanitat concertada, i tercer dia de vaga per als usuaris. A Santa Coloma de Gramenet i Badalona, algunes de les ciutats més poblades de l'àrea metropolitana, els centres d'atenció primària (CAP) s'omplen, com de costum, de pacients amb visites programades. És el tercer dia que els professionals dels centres d'atenció primària (CAP) fan vaga per exigir a l'Institut Català de la Salut (ICS) que posi fi a la precarietat amb què treballen: sobrecàrrega de feina, poc temps per dedicar als pacients i desgast emocional, entre més reivindicacions.

Al CAP Vilaseca i Can Mariner de Santa Coloma hi ha menys moviment que en un dia qualsevol, però hi ha tres metges que sí que faran consulta. Un cartell a la recepció ho indica. A la primera planta, dedicada a medicina general, cinc persones esperen assegudes en silenci. Una d'elles, una dona, diu que no sap si el seu metge de capçalera podrà visitar-la. "No he preguntat a administració. He vingut directament i esperaré una estona, a veure si el doctor em rep", aclareix. Ho diu tranquil·la perquè assegura que ja sabia que la vaga duraria tota la setmana. Com que els metges no tenen obligació de comunicar si participen o no en la convocatòria, de la qual s'avisa els ciutadans amb una desena de plafons penjats a les parets, aquesta incertesa és generalitzada.

Un home que també espera assegut al banc, i a qui ha de visitar el mateix metge, intervé en la conversa i la treu de dubtes: "Sí que hi és. A mi m'ha dit que passés quan surti la persona que és a dins". De fet, el nom del doctor en qüestió és un dels que figura al cartell a l'entrada que indica que, malgrat la vaga convocada, alguns metges fan serveis mínims o treballen en el seu horari habitual.

"Falta personal", reivindica una pacient que, minuts abans, saludava amb afecte la seva metge de capçalera. "No fan vaga només per ells, la fan per nosaltres. No és possible que hi hagi tan pocs metges per encarregar-se de tothom", defensa, mentre espera el seu torn a la sala.

Aquesta solidaritat amb els professionals, al·legant que la lluita és compartida, també se sent al CAP Riu Nord-Riu Sud del municipi colomenc. A la tercera planta dos homes reben la notícia que el seu metge no hi és i que s'hauran de conformar amb visites d'urgències. Els dos pacients pensen diferent: l'un diu que el centre fa tot el que pot perquè les persones no se'n vagin, almenys, sense una solució a curt termini; i l'altre es queixa i insisteix que ell necessita ser atès perquè li cal la prescripció de la insulina. Malgrat les discrepàncies en un primer moment, tant l'un com l'altre acaben coincidint en un mateix punt: la sanitat està col·lapsada i no només perquè s'hagi convocat una vaga.

A la Fundació Esperit Sant, un hospital concertat, també hi ha vaga de metges. Les sales d'espera són plenes de gent, i en alguns casos les infermeres passen llista als pacients d'aquells metges que fan vaga per informar-los que no els podran rebre com tenien previst.

Les visites, doncs, s'hauran de reprogramar, tot i que no es farà al taulell d'administració directament, sinó que l'hospital contactarà per telèfon amb cada pacient per comunicar-los la nova data. En realitat, la tònica a l'hospital és molt semblant a la d'un dia regular, i la majoria de persones que continuen a les sales d'espera expliquen a aquest diari que els han assegurat que els seus metges treballen i que els atendran.