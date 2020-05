Passejar, prendre el sol però no banyar-se: Barcelona reobre les platges demà

El desconfinament es notarà molt més a partir d'aquest dimecres a les platges de Barcelona, que reobriran perquè els veïns hi passegin i també hi prenguin el sol sempre que respectin les mesures de seguretat –distàncies mínimes– i les franges horàries que estableix la fase zero, en què encara es troba la ciutat. Fins ara les platges estaven reservades per a la pràctica d'esport, però això canvia a partir demà, segons ha recordat el regidor de Seguretat, Albert Batlle, que ha apel·lat a la "responsabilitat" de tots davant el relaxament de les mesures.

Les platges s'obriran "mantenint les franges i limitacions per grup d'edat i activitat", ha insistit Batlle. Així, de les 6 a les 10 del matí estaran reservades perquè tots els habitants dins del terme municipal hi puguin fer esport i caminar. Pel que fa a la resta de franges, només hi podran accedir els que tinguin una platja a menys d'un quilòmetre de casa, com ha recordat el regidor. De les 10 a les 12 hores serà el torn dels més grans de 70 anys, que també podran tornar-hi entre les 19 i les 20 hores. Entre les 12 i les 19 hoeres és el torn per als nens acompanyats d'un sol adult i durant una hora. Al vespre, entre les 20 i les 23 hores, tornarà a ser el torn dels esportistes federats o per fer pràctiques de surf.

Sobre la possibilitat de prendre-hi el sol fora de la franja reservada als esportistes, Batlle ha reconegut que es podrà fer sempre que es compleixin la resta de mesures. El que està encara totalment prohibit és el bany recreatiu. Estendre la tovallola si es respecten les distàncies de seguretat, no es va en grup i es fa en la franja correcta, no comportarà cap problema.

Aquestes mesures són vàlides mentre la ciutat es mantinguin en la fase 0,5 (una zero més flexible), però podrien canviar si, a partir de dilluns, el ministeri accepta la petició de passar a la fase 1. Batlle ha dit que donarà més detalls a finals de setmana si aquest escenari previst es compleix.