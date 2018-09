El Perico torna a casa

És l’heroi del Turó Park. I avui torna a casa. El Perico, el titella protagonista de moltes de les obres que es van representar al teatret històric d’aquests jardins de Barcelona el segle passat, tornarà a repartir cops de bastó, a enfrontar-se a dimonis i, sobretot, a intentar guanyar-se la complicitat dels més petits. Ho farà aquesta tarda portat per Titelles Vergés, en la inauguració del nou teatret del Turó Park, que és un dels requisits que es va incloure -a petició dels veïns- en la rehabilitació que s’ha fet del recinte.

El que més ha transcendit de la reforma del parc, que va quedar enllestida a l’agost i ha tingut un pressupost d’uns 800.000 euros, és el veto als gossos -cosa que, com remarquen els veïns, continua tenint molts infractors-, però el projecte també ha inclòs la idea de recuperar la programació familiar als jardins. Els titelles hi tornaran. Com a mínim fins al novembre. Però la idea és que, després d’aquesta primera tongada, la programació infantil pugui continuar tenint el seu lloc al Turó Park, com el va tenir anys enrere.

L’antic teatre, que va acabar molt degradat -com el conjunt del parc-, va acollir espectacles fins a finals dels anys 90 i es va acabar retirant l’any 2001. Era obra de l’arquitecte Lluís Riudor i es va convertir en un emblema del parc.

Ara les noves històries, que no es limitaran als titelles, es programaran en un lloc construït per a l’ocasió. S’ha instal·lat al parc una tarima de fusta i un mòdul decorat amb imatges històriques del Turó Park, que, tot i no tenir el mateix encant que l’anterior, sí que en recuperarà l’essència: personatges com el Perico i la voluntat de centrar-se en els espectacles familiars. El titellaire Sebastià Vergés, que és la tercera generació de la família que es dedica a l’ofici, i que ja va fer l’últim espectacle de titelles dels que es van poder veure al teatret, és un dels convidats al xou inaugural previst per a aquesta tarda.

Hi portarà Les aventures d’en Perico, el personatge que la família de titellaires Anglès va fer aterrar al Turó Park quan tenia la concessió del teatre, entre els anys 50 i mitjans dels 70 del segle passat. “Jo hi vaig arribar amb 11 anys, quan ho portava el pare, i hi vaig estar gairebé 30 anys”, explica Josep Anglès. El relleu l’agafaria, precisament, la família Vergés, que és la companyia catalana de titelles més antiga de les que es mantenen en actiu.

Parcs amb titelles

“Això ha estat abandonat molt de temps i ara ens fa molta il·lusió que hi torni a haver espectacles”, celebra Josep Anglès. I Sebastià Vergés, tot i compartir l’alegria de la recuperació de l’espai, afegeix que el que estaria bé recuperar són les concessions per a teatrets fixos en parcs, com la que hi havia anys enrere en llocs com el Turó Park o la Ciutadella i com les que funcionen, apunta, en molts parcs de ciutats franceses o italianes.

En la represa dels espectacles en aquest espai l’accés serà gratuït i és Viu el Teatre qui s’ocupa de la programació. Hi ha propostes per a dos dissabtes cada mes durant els mesos de setembre, octubre i novembre. I no només s’hi podran veure titelles, sinó també diferents espectacles pensats per a tots els públics.

Reivindicació veïnal

Per als veïns de la zona, la recuperació del teatret, que es va reivindicar amb força arran de la celebració, el 2013, del centenari del Turó Park -l’espai de les titelles és una herència de l’època en què els jardins eren un parc d’atraccions-és una “bona notícia”, com apunta Joan Forés, de l’associació de veïns i comerciants del Turó Park. Lamenta, però, que l’estètica de la nova instal·lació no estigui a l’altura del que s’esperaven. “Abans era una cosa artística i ara és un desastre”, critica. També lamenta que la rehabilitació de l’estany “no hagi mantingut els colors del disseny que en va fer Nicolau M. Rubió i Tudurí”.

Des de Viu el Teatre estan engrescats amb la recuperació d’un espai que, en molts casos, havien visitat de petits, i apunten que el que es fa ara és un “primer pas” i que es treballa per recuperar la programació estable.

De moment els titelles -i el Perico- tornaran avui a un dels seus escenaris emblemàtics, on també hi haurà jocs gegants i diferents tallers, a banda de l’acte oficial d’inauguració de la nova estructura. L’aspecte del teatret, però, serà molt diferent del que va veure actuar els putxinel·lis per última vegada al Turó Park.