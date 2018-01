“Pintar de negre el Rei Baltasar i els patges no és un fet innocent”

En alguns municipis ja han superat el debat i fa anys que un veí negre fa de Baltasar, com a Barcelona o l’Hospitalet. En altres localitats, com Lleida o Terrassa, han fet el pas una mica més tard. Però encara ara hi ha ciutats catalanes que maquillen algú perquè interpreti el rei negre a la Cavalcada, com Girona i Reus, les dues ciutats de més de 75.000 habitants que un cop més han optat per aquesta opció, malgrat que entre els veïns hi ha persones negres. Les entitats antiracistes alerten que, encara que no ho sembli, és una actitud racista que, a més, és molt fàcil d’evitar.

“En una societat racista com la nostra, el fet de pintar de negre el Rei Baltasar o els patges no és un fet innocent”, apunta David Karvala, d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR). Segons diu, maquillar la cara de negre “no és explícitament racista”, però pot entendre’s com una discriminació perquè evidencia un “problema” i una “falta de voluntat” d’integrar el col·lectiu immigrant. “Si algú diu que no saben on trobar negres, a Unitat tenim molta gent. Si es volgués, se’n trobarien”, assegura Karvala.

A UCFR no tenen encara una posició definitiva sobre aquest tema, però el seu portaveu reconeix que és un debat que caldrà afrontar aviat. Qui ja ho ha fet és Afroféminas, una comunitat per a les dones afrodescendents i negres, que ha criticat amb contundència els patges d’Alcoi, on se celebra la cavalcada més antiga d’Espanya. “Ofèn perquè estereotipa, ridiculitza, no inclou i falsifica la nostra imatge”, diuen. En un comunicat, van apuntar que no volen eliminar els patges ni la Cavalcada, sinó que proposen canviar el betum negre que s’utilitza per pintar els patges per màscares o utilitzar colors que “no denigrin cap ètnia”. L’Ajuntament d’Alcoi va provar d’enterrar el debat amb una moció que defensava la Cavalcada com una “tradició integradora”. Afroféminas, però, ja ha avisat que l’any que ve tornarà a plantar cara per canviar aquesta tradició en altres ciutats, com ara Igualada.

En aquest municipi, on se celebra la Cavalcada més antiga de Catalunya, ahir es va pintar el rei Baltasar i també un miler de patges, fins i tot els que són negres, perquè tots tinguessin el mateix color negre. A Igualada és una fundació qui s’encarrega d’escollir els tres Reis. “Són persones igualadines que al llarg de la seva vida han tingut una vinculació important amb la Festa de Reis”, apunta Eduard Creus, de la Comissió de Reis. La Comissió no s’ha plantejat escollir una persona negra de la ciutat.

Davant l’argument de la tradició, Karvala apunta que hi ha molts costums que “s’han vist que eren dolents i s’han canviat”. Amb els col·lectius antiracistes més sensibilitzats, el debat sobre el rei Baltasar ha arribat per quedar-se.