Poca afluència i confusió durant el primer dia de proves PCR massives a Madrid

A comptagotes. Així han anat arribant les primeres persones a les urgències del Centre d'Especialitats del barri de Carabanchel, on aquest dilluns s'ha iniciat el "cribatge massiu" a través de proves PCR aleatòries i voluntàries per detectar asimptomàtics. De fet, al migdia només uns 80 ciutadans, dels 1.000 seleccionats a través de SMS per fer-se el test PCR, han anat al centre de salut del barri madrileny.

"Em sento afortunada perquè em facin la prova, per la meva salut i per la dels altres", diu la Rotxana, veïna de 26 anys de Carabanchel, en sortir de fer-se el test. Ella és una de les 1.000 persones d'entre 15 i 49 anys que van rebre el missatge. Explica que el que més la preocupa és el metro: "Agafo dos metros diferents per anar a treballar a Las Rozas i no es pot mantenir la distància de seguretat". Afegeix que se sent més "alleugerida" després de fer-se la prova. Ara bé, reconeix que la va sorprendre que li enviessin l'SMS, ja que fa dues setmanes ja es va fer un test PCR, que va donar negatiu, després d'haver estat en contacte amb un positiu.

Ella, però, no és l'única que repetia la prova PCR. La Sheila, de 27 anys, també ha anat al centre de salut després de rebre el missatge, tot i que al principi dubtava perquè en el seu cas no fa ni una setmana que li van fer una prova en un altre centre de salut del mateix barri de Carabanchel. "Estic contenta, però preferiria que em fessin la dels anticossos", explica. Per contra, l'Olga, que treballa com a ajudant domiciliària amb persones grans, no s'havia pogut fer la prova i assegura que li servirà per quedar-se "més tranquil·la". Totes tres coneixeran els resultats en menys de 48 hores i en cas que surtin positius seran derivades al seu centre de salut.

Madrid, després de Catalunya, ha optat per aquesta mesura de les proves massives per "frenar els contagis i detectar els casos asimptomàtics", com ha explicat el viceconseller de Salut Pública i Pla Covid-19 madrileny, Antonio Zapatero, que aquest migdia ha reconegut que espera que al final del dia hi vagin més ciutadans.

Durant l'atenció als mitjans, Zapatero ha aprofitat per titllar de "lamentable" la manifestació contra l'ús de la mascareta d'aquest diumenge a la plaça Colón de Madrid. Ha afegit que espera que la delegació del govern espanyol a Madrid actuï contra els convocants de "forma contundent", ja que "són exemples que no es poden tornar a repetir".

Confusió als altres centres de salut

Mentrestant, on sí que s'han generat cues ha estat en altres centres de salut del barri de Carabanchel. És el cas del Centre de Salut Nuestra Señora de Fátima, on expliquen que hi han anat moltes persones que "entenen que la prova és generalitzada i demanen fer-se-la", diu un dels infermers, que critica que "això només fa que col·lapsar".

El mateix ha passat al Centre de Salut Puerta Bonita. A més, els últims dies diferents veus del sector sanitari han insistit en la falta de rastrejadors a la comunitat -tot i que el govern d'Isabel Díaz Ayuso assegura que ja són 500- i han criticat l'adjudicació per 200.000 euros a l'empresa privada Quirón d'aquestes funcions de rastreig.

Proves als barris de renda més baixa

A partir d'aquest dimarts, el cribatge massiu seguirà en altres barris de Madrid. Després de Carabanchel es farà a Usera, dimecres a Villaverde, dijous a Vallecas i divendres i dissabte a Alcobendas i Móstoles, respectivament. La dels barris i poblacions no ha estat una tria aleatòria. Aquestes zones del sud de Madrid són les que registren unes rendes per càpita més baixes i on la pandèmia ha tingut un impacte més fort entre la població. De fet, ara tornen a destacar per l'augment de transmissió els últims dies.