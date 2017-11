La Policia Nacional deté dues persones al Baix Ebre per haver escrit missatges contra agents del cos i la Guàrdia Civil

La Policia Nacional espanyola ha detingut dues persones a la comarca del Baix Ebre per haver escrit missatges a les xarxes socials dirigits contra agents del cos i la Guàrdia Civil. Ha apuntat que els arrestats van publicar comentaris com "No mereixeu viure, putos guàrdies civils i nacionals" o "Cal anar a calar foc a les casernes de la Guàrdia Civil". Segons el cos, els dos detinguts havien escrit missatges "continus" a les xarxes que "incitaven a l'odi i a la discriminació contra les forces i els cossos de seguretat de l'Estat desplegats a Catalunya".

La investigació policial va començar a l'octubre, quan els agents van descobrir l'existència dels comentaris. Després d'analitzar els perfils de les xarxes socials on s'havien publicat els missatges, els policies van identificar-ne els autors. Les detencions s'han efectuat aquesta setmana. La Policia Nacional acusa els detinguts de ser autors d'un delicte d'amenaces i d'un altre d'injúries.

En paral·lel, la Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous un professor de l'Institut de Tremp per incitació a l'odi a les xarxes.