Un grup de mares cosidores de Premià s'han posat a confeccionar mascaretes

260x366 Les mascaretes elaborades per les mares cosidores de Premià / Jordi Estalrich Les mascaretes elaborades per les mares cosidores de Premià / Jordi Estalrich

"Desesperats". Així constata que estan els professionals que atenen la gent gran a les residències geriàtriques Jordi Estalrich, infermer a l'Hospital de Mataró i pare de l'Escola Mar Nova. Aquí un grup de "mares cosidores" han canviat recentment la labor de fer bosses per a l'esmorzar, estovalles i cortines per a l'escola dels seus fills i filles per dedicar-se a produir mascaretes artesanals. "Ràpidament s'ha activat una xarxa de solidaritat i ja tenim cinquanta persones que, des de casa, confeccionen mascaretes. Algunes ja sabien cosir i a les altres els hem passat un tutorial i n'han après", explica Estalrich, que coordina el grup.

651x366 Les mascaretes són esterilitzades en un centre de Cabrils Les mascaretes són esterilitzades en un centre de Cabrils

Com que als hospitals, on també hi ha una "terrible mancança" de mascaretes, només es pot fer servir material tècnic validat, aquest grup de Premià ha pensat que uns dels centres on també en fan falta urgentment són els geriàtrics i els centres sociosanitaris: "Treballen amb persones de risc i es troben que han de fer les tasques d'higiene o les cures sense protecció, i nosaltres els podem oferir un producte que té una mínima garantia". Les mascaretes estan elaborades amb teixit de cotó i posteriorment són esterilitzades en un laboratori de Cabrils, així com en una clínica odontològica de Premià de Dalt."S'ha creat una cadena de solidaritat total, i també hem rebut l'oferta de dues empreses –una fàbrica i una botiga de Mataró– que ens han proporcionat el teixit", comenta Estalrich. Últimament, l'ajuntament de Mataró i de Premià de Dalt també s'han mostrat interessats en la seva tasca i els han contactat. De fet, hi ha altres centres, com els de menors tutelats de la zona, els professionals dels quals també estan "despullats i desprotegits" a l'hora d'atendre els menors.

651x366 Les mascaretes artesanals Les mascaretes artesanals

Segons l'expertesa de casa cosidor, calen entre deu i quinze minuts per cosir una mascareta. De moment ja tenen una partida de 800 unitats a punt per ser lliurades abans del dimecres 25 de març. Les repartiran pels centres geriàtrics del Baix Maresme que els ho han demanat en un perímetre de 30 quilòmetres. "La falta de material és tan escandalosa que aquestes mascaretes seran molt ben rebudes; a més, es poden rentar a alta temperatura i tornar a utilitzar un segon cop", apunta Estalrich.

"El fet d'estar cosint en aquests moments de manera altruista per ajudar els altres és molt bonic i tothom que hi participa hi posa el cor", comenta Anna Gómez, una de les mares del grup. "Estem confinats i quan sents el drama que està vivint el col·lectiu dels infermers, que demanen bosses de plàstic per poder protegir-se, et sents impotent de no poder arribar a fer més", diu.

Després de fer diumenge un torn de tretze hores i mitja a l'Hospital de Mataró enmig de la precarietat de material protector, Estalrich confessa: "No ens van ensenyar a fer front a una epidèmia així, no hi estem preparats, però veus que surt el millor de la gent, però també tothom té dret a plorar tant com vulgui". I conclou: "Espero que els polítics aprenguin la lliçó".

És una de les múltiples iniciatives que s'estan organitzant a tot el país per fer mascaretes artesanals. Hi ha una altra xarxa, per exemple, que prepara mascaretes per al personal auxiliar de Can Ruti amb persones que tenen màquina de cosir a casa i moltes ganes d'ajudar. A Tarifa, un català que hi viu des de fa anys