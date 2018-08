Pressió a l’Ajuntament per l’atac dels manters

Hotelers, restauradors, comerciants i tota l’oposició de l’Ajuntament menys la CUP es van posar d’acord ahir a acusar l’alcaldessa Ada Colau de ser massa permissiva amb els manters, després que quatre d’ells agredissin un turista i li fessin un trau al cap dimecres a la nit. L’home, un nord-americà de 45 anys, va denunciar ahir els fets, segons van informar els Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació per aclarir els fets.

El gremi d’hotelers i el de restauradors es van sumar a les dures crítiques que un dia abans la Fundació Barcelona Comerç i els membres dels grups municipals del PSC, Esquerra, PP, Ciutadans i PDECat havien dedicat al consistori, que creuen que ha perdut el control de la ciutat. Els restauradors van demanar en un comunicat oficial que l’alcaldessa “interrompi les seves vacances per convocar d’urgència el consell de seguretat”, un òrgan municipal format per representants polítics, l’administració de justícia, cossos policials i les patronals, entre altres membres. Per al gremi “l’increment de l’agressivitat que mostren els manters fa que sigui impossible parlar de fets aïllats i hauria d’obligar l’Ajuntament a fer un gir radical en les polítiques sobre espai públic”. El gremi d’hotels s’hi va sumar demanant una actuació del consistori “contra una activitat il·legal present impunement en nombroses àrees de la ciutat”.

“Em volien matar”

El turista, José Bravo, nord-americà de 45 anys d’origen cubà, va ser agredit dimecres poc abans de les 21.30 hores a la plaça de Catalunya. Ahir va explicar en declaracions a diversos canals de televisió que també demandaria les administracions, a qui culpa que la ciutat sigui “perillosa”. “Vaig creuar per defensar una senyora que estaven atacant, em vaig posar al mig i em van començar a atacar a mi”, va explicar l’home. “Em volien matar”, va afegir, fent referència a l’agressivitat amb què segons ell el van colpejar, primer a cops de puny i puntades de peu i després, un d’ells, amb la sivella d’un cinturó, que va ser el que li va fer el trau pel qual va haver de ser atès a l’Hospital Clínic. “Crec que sé qui va ser”, va respondre, quan li van preguntar sobre si seria capaç d’identificar els agressors.

Des del sindicat de manters, la versió és molt diferent. El portaveu Lamine Sarr, va explicar a l’ARA, després de parlar amb un dels manters que era al lloc dels fets, que el nord-americà va sortir d’un bar i va agredir un dels manters posant-se al mig d’un conflicte en el qual “no hi pintava res”. Uns àrabs que estaven intentant regatejar amb els manters “van atacar els venedors amb cops d’ampolla al clatell” i, un cop formada la picabaralla, el nord-americà hauria sortit a agredir els manters. “I això ningú ho permet”, afegeix Sarr, que lamenta que “es taqui la imatge dels manters a tot el món” i que creu que “sempre és així quan es tracta d’un negre”. L’autora dels vídeos de l’agressió que van circular per les xarxes, Ana Martínez, només va veure l’agressió dels manters, segons va explicar a l’ARA, i per tant desconeix els fets que van desencadenar l’agressió. En les imatges es veuen quatre dels venedors agredint José Bravo i un cinquè manter que apareix amb el cinturó i l’ataca amb virulència.

Condemna del consistori

L’Ajuntament de Barcelona va trigar un dia a trencar el seu silenci sobre l’agressió. Ahir al matí, la primera tinent d’alcalde, Laia Ortiz, va explicar que seguirien atentament l’evolució del cas i que s’havien posat en contacte amb els serveis mèdics per saber com estava la víctima. “Condemnem allò que hem pogut veure, que, més enllà que siguin uns fets aïllats, són inacceptables a la ciutat de Barcelona”, va dir Ortiz. Sobre les acusacions que qualifiquen el consistori de permissiu amb els manters, Ortiz va defensar la seva gestió dient que ha treballat “intensament” davant la problemàtica de la venda ambulant. Va recordar que el consistori va incorporar 100 nous agents de la Guàrdia Urbana al juliol, que “la majoria han anat a Ciutat Vella” i que en part ajuden a “reforçar operatius policials que sabem que als mesos d’estiu tenen una activitat més intensa”.

A més a més, va afirmar que és un problema “no només de Barcelona, sinó de tota la costa catalana i espanyola”, i que “si no arribés mercaderia irregular als ports no hi hauria venda”. Per tant, va demanar a les altres administracions reforços policials i potenciar la investigació d’aquestes arribades de productes. Arran de l’afirmació d’una periodista que deia que els manters continuen venent “amb impunitat”, Ortiz va recordar que l’any 2017 es va tancar amb 70.000 multes a venedors ambulants, però que s’ha d’actuar “amb proporcionalitat”.

La perspectiva social de la venda ambulant també s’ha de tenir en compte, segons Ortiz, ja que “és una qüestió de modus vivendi de persones que tenen molts itineraris barrats perquè no tenen capacitat de regularitzar la seva situació i optar a un lloc de treball al mercat regulat”. A més, va recordar que Barcelona va ser “pionera” en la creació de 130 plans d’ocupació per a immigrants en una situació similar a la dels manters.